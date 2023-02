Jeho tým proti Severočechům prohrával, když domácí dorazili do brány propadnutý centr do šestnáctky. Hosté vyrovnávali před koncem prvního poločasu, to Duch proměnil penaltu po faulu na Freislera. Znovu se pak skóre měnilo až v závěrečných minutách druhé půle. Domácí se dostali k dalšímu centru, který se nakonec ujal.

„Ve druhém poločase se hrál vyrovnaný zápas. Škoda, že v 85. minutě Dobiáš nedal hlavou tutovku, z protiútoku soupeř potrestal chybu Buriánka,“ dodal k utkání Pavel Janeček.

Celkově výkon oznámkoval jako daleko lepší než před týdnem proti Dobrovici. „Celý zápas jsme se snažili, hráli jsme vyrovnanou partii, soupeř nás pochválil. Velice kvalitní příprava,“ liboval si.

Před účastníky třetí ligy i divize už je poslední víkend na doladění formy na ostrý jarní start. Také Neratovičtí by tak rádi odehráli závěrečnou přípravu na přírodní trávě. Jako soupeře mají na generálku domluvenou devatenáctku pražské Slavie. Dějiště zápasu je ale vzhledem ke klimatickým podmínkám zatím s otazníkem. „Pokud to počasí dovolí, určitě bychom chtěli hrát na travnaté ploše,“ potvrdil trenér Janeček.

Běhaví mladíci z Edenu by měli být dalším kvalitním soupeřem. V táboře čtvrtého týmu divize B doufají, že náročné zápasy zúročí v mistrovské sezoně…

