Mužem utkání se překvapivě nestal žádný z hráčů základních jedenáctek. V té domácí mimochodem chybělo několik marodů, a třeba Pajkrt tak znovu zaskakoval na hrotu. V 66. minutě trenér Brunclík nachystal první podzimní půlhodinu pro Martina Rejmana. Záložník, který odkulhal z generálky v Čáslavi, zažil po zranění až nečekaně velkolepý návrat.

Během pěti minut po vypuštění na trávník přiklonil zápas jednoznačně na domácí stranu. Druhý gól připravil na zlatém podnose pro Ducha, třetí přidal záhy „plavajícím“ projektilem z dálky.

„Po svalovém zranění jsem byl až v týdnu poprvé trénovat. Domluvili jsme se s trenérem alespoň na lavičku. Že to takhle vyšlo, je paráda,“ zářil na fotbal evidentně natěšený borec po závěrečném hvizdu, který ale ještě nějakou dobu vydýchával. „Na fyzičce byla ta dvou až třítýdenní pauza znát. Těch třicet minut bylo úplně akorát. Jsem rád, že to tam spadlo. Tři nula je super výsledek,“ navázal.

Až do jeho příchodu se Neratovičtí o pojištění precizního přímého kopu Gombáše ze závěru poločasu snažili marně. Rejmanova přímočarost a lehkost byly přesně atributy, které žlutomodrých poměrně dlouho chyběly. Po dvou tečovaných pozdravech brankáři se do prvního a do půle jediného náznaku šance po necelé půlhodině vřítil Šobr, z ostrého úhlu ale nedokázal míč procpat do brány.

Jako vítané vysvobození se nedlouho před půlí ukázal faul hostí na hranici šestnáctky. Gombáš poslal míč „angličanem“ pro Žuleviče neřešitelně. Druhou půli začali domácí náporem, finále se ale útočné akce dočkaly až po prvním zásahu do sestavy. A zároveň i v době, kdy se zdálo, že hosté přece jen ještě vyškrábnou zbytky sil na vyrovnání. S bezpečným náskokem už parta kouče Brunclíka získala na jistotě a utkání bez problémů dotáhla. Tím spíš, že hosté dohrávali po vystřídání a zranění o deseti.

„Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Naštěstí to Gomby trefil z trestňáku, což nás uklidnilo. Asi od 55. minuty se kluci chytli, já pak přišel, viděl a zvítězil. Jsem za to hrozně rád. Před těžkým utkáním v Brodě je důležité, že jsme to doma zvládli, a v relativně vyrovnané tabulce jsme se zase o něco přiblížili špičce,“ dodal Martin Rejman.

Hosté si světlých momentů během utkání příliš neužili. Jen občas se s míčem zdrželi na útočné polovině, kromě několika centrů Dědkovi žádnou krušnější chvilku nepřipravili. Místo nich počítali personální ztráty. Vynuceně opustili plochu hned tři hráči Tatranu, jejich návštěva u Labe se po roce znovu neobešla ani bez asistence přivolaných zdravotníků. Nesládek putoval se zlomeným prstem na noze do mělnické nemocnice.

Neratovice – Tn Rakovník 3:0 (1:0)

Branky: 38. Gombáš, 68. Duch, 71. Rejman. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 82. Kalabis – 37. Neumann. Diváci: 150.

Neratovice: Dědek – Vorasický (75. Tampír), Chlumecký, Kalabis, Novák – Šobr, Kokoška (84. Buriánek), Duch, Martinec (66. Rejman) – Gombáš, Pajkrt.