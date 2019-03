Neratovice /FOTOGALERIE/ - Bezchybný vstup do jarní části! Fotbalisté Neratovic v 16. kole divize B porazili góly Moravce a Regnera v tabulce dotírající Kladno 2:0. Vítězně zahájila odvetnou část také Libiš, která na umělce v Mostě otočila duel s domácími v penaltovém rozstřelu.

Neratovičtí zaskočili středočeského rivala vždy v úvodních minutách každého z poločasů. Už po pěti minutách gólově okořenil svůj návrat do žlutomodrého dresu Jakub Moravec. Hráč, který podzim odehrál v B-třídních Pečkách, zúročil odvážný průnik Bartáka. Do jeho výpadu mezi několika protihráči se vložil až brankář Vokoun, sáhl si i na Moravcovu dorážku, ale míči v cestě do sítě už nezabránil.