Úvodních 25 minut hry nepřineslo vážnější šance ani jednomu z mužstev, a tak první střelu zápasu vyslal v 25. minutě na brankáře Malinu z dálky hostující Kroutil. Před pauzou kryl Sedlák efektně trestňák domácího Radosty, pak jeho tým zastavil ofsajd.

„Slaný k nám přijelo pro bod. Bylo vidět, že hráli zatažení, my jsme s tím měli v prvním poločase potíže. Vůbec jsme se nedostávali do hry, byli jsme pomalí. Proti deseti hráčům, kteří stáli na vápně, to bylo těžké něco udělat," komentoval Voljanskij bezgólový poločas.

Po změně stran vyslal na slánskou branku nepříjemnou střelu Malák, ale Sedlák míč zkrotil. Hosté se dál hlavně bránili a v 68. minutě inkasovali po rohu. Míč propadl až k Vorasickému, který ho zblízka dopravil do sítě.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

V 73. minutě se Nádeníček dožadoval odpískání penalty tak vehementně, že mu rozhodčí Holakovská ukázala žlutou kartu, byla však jediná v zápase! Minutu poté Panocha vyrobil chybu, ale Sedlák vše napravil.

V 78. minutě z otočky tvrdě střílel Maroušek a zaměstnal tak v druhé půli asi vůbec poprvé domácího gólmana Malinu. Ten ale předvedl parádní zákrok. Následně domácí přesně zakombinovali před Sedlákem a na konci celé akce byl střídající Šobr, který prostřeli Sedláka a stanovil konečný výsledek.

„Po rohu jsme dali gól a zaslouženě vyhráli. Musím ocenit dobrou hru obrany, která nedostala gól,“ zněl už o poznání spokojeněji Michal Voljanskij. Podle brankáře Patrika Maliny, který dostal po dvou zápasech přednost před kolegou Dědkem, jeho týmu chvíli trvalo, než na bránícího soupeře ze spodku tabulky našel recept. „V prvním poločase tam z naší strany bylo dost nepřesností. Druhá půle už byla lepší, myslím, že odešli i fyzicky. Měli jsme spoustu centrů, rohů… Jsme rádi, že jsme utkání zvládli.“

Hosté se museli smířit s porážou, ač tři čtvrtiny hrací doby drželi nerozhodný stav. „Domácí trpělivě dobývali naši tvrz, až se jim podařilo dát branku po rohovém kopu. Po většinu zápasu jsme se bránili a jen výjimečně jsme se dostávali před domácího brankáře Malinu," konstatoval vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Neratovice – Slaný 2:0 (0:0)

Branky: 68. Vorasický, 84. Šobr. Rozhodčí: Holakovská. ŽK: 0:1. Diváci: 150.