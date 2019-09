„Bod je pro nás málo,“ věděl po duelu s nováčkem Jan Kalabis. Mladý stoper Neratovic se stal ústřední postavou druhého poločasu. Hlavičkou z bezprostřední blízkosti vyšperkoval secvičený roh se zakončením Hrdého a vyrovnáním zavelel k obratu. Po jeho dokonání Malákem (po centru Rejmana) ale rozvlnil v závěrečné desetiminutovce síť i po rozehrané standardní situaci hostí.

„Nechali jsme soupeře lehce odcentrovat, na přední tyči někdo tečoval míč, a ten se mi snesl nečekaně přímo na nohu,“ popsal, jak chvíli před koncem zamířil za záda bezmocného brankáře Kundráta.

Radost z obratu výsledku tak Neratovickým vydržela zhruba jen deset minut. „Zbytečnými fauly jsme se dostali pod tlak a soupeř šťastně vyrovnal. Penalty jsme absolutně nezvládli,“ dodala letní posila z boleslavského dorostu.

Neratovičtí jako by v závěru dohnal krajně nevydařený první poločas. „Vůbec se nám nepovedl. Soupeř spoléhal na na rychlé brejky, které jsme jim lehkými ztrátami nabízeli, a řešil je velmi dobře. Nám chyběl hlavně pohyb a agresivita. Louny byly jasně lepší a my jsme mohli byt rádi, že jsme prohrávali pouze nula jedna,“ popsal Jan Kalabis, co předcházelo důrazné poločasové promluvě v kabině a změnám v sestavě.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak. Vyrovnali jsme, měli jsme spoustu dalších šancí, povedlo se nám i skóre otočit a zdálo se že máme utkání pod kontrolou,“ krčil rameny šestý střelec Neratovic v sezoně.

Spokojený pochopitelně nebyl ani trenér Tomáš Staněk. Výkon z úvodní pětačtyřicetiminutovky označil za vůbec nejhorší v sezoně a náladu mu nakonec nevylepšilo ani zlepšení ve druhé části. „Ve druhém poločase jsme z minima naší dnešní formy vytěžili maximum. Dokázali jsme zápas díky standardkám otočit. Hráli jsme na jednu bránu a pak si necháme dát gól ze standardky,“ kousal další frustrující bodovou ztrátu. Mrzelo jej především, že se tým v určitých fázích zápasu nevyvaroval „nevyspělého“ výkonu směrem do defenzívy. Napravit to může za týden ve Slaném.

Neratovice – Louny 2:3 np (0:1)

Branky: 56. Kalabis, 74. Malák – 21. Jaroš, 85. vlastní. Rozhodčí: Hrkal. ŽK: 1:2. Diváci: 155.

Neratovice: Kundrát – Vorasický, Kalabis, Chlumecký, Rejman – Barták (46. Malák), Gombáš (46. Moravec), Hrdý, Duch, Yaroshenko (78. Novák) – Kozák.