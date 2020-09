„Zasloužená výhra Neratovic. Jeden z nejlepších týmů, který proti nám na podzim nastoupil,“ nešetřil komplimenty ostrovský trenér Jiří Štěpán na adresu vítězů.

Domácí posadil brzy do sedla Šobr, který dotáhl akci vedenou Malákem. „Předcházel tomu možná trochu faul, ale rozhodčí nechal volnější metr,“ okomentoval diskutabilní situaci záložník Neratovic Robert Kokoška. Právě on se těsně před půlí postaral o druhou radost. Gól do šatny vystřelil po perfektně vykombinovaném rohu.

Poločasové plány hostů na kontaktní branku rozcupovali hned v úvodních minutách druhé části Malák s Dohnalíkem. První se trefil po standardní situaci hlavou a prsty měl také v zápise uzdravené posily z Boleslavi. Dohnalík měl při úklidu vyraženého míče snadný úkol.

V závěru si úspěšnou koncovku zapakoval i při situaci tváří tvář brankářovi a jako první z neratovických hráčů na podzim skóroval dvakrát. Hosté už v té době dohrávali bez vyloučeného Veverky. Páté čisté konto v sezoně, první pro Kundráta, soupeři nepřekazili.

„Od začátku jsme na soupeře vletěli a bylo vidět, kdo je lepším mužstvem. Pomohla nám první branka. Uklidnili jsme se a soupeř neměl nic. Tedy až ke konci, kdy šel po mé chybě sám na branku,“ viděl celý zápas Kokoška.

Chválu Neratovičtí sklidili také od svých trenérů. „K zápasu jsme přistoupili velmi zodpovědně. Po celou dobu jsme ho měli pod kontrolou. Kluci to super odmakali. Navíc vstřelili góly ti, kteří se dosud netrefili. Dobře zahráli i mladí hráči, které jsme zapojili,“ rozebíral utkání asistent Michal Voljanskij.

Neratovice – Ostrov 5:0 (2:0)

Branky: 51. a 88. Dohnalík, 8. Šobr, 45. Kokoška, 50. Malák. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 2:3. ČK: 71. Veverka (O.). Diváci: 50.

Neratovice: Kundrát – Vorasický, Chlumecký, Kalabis (37. Dohnalík), Pajkrt – Šobr (78. Buriánek), Kokoška, Duch, Gobmáš, Rejman – Malák (81. Hromas).