/FOTOGALERIE/ Na šestou výhru v řadě se nadřeli asi ještě víc, než sami předpokládali. Fotbalisté Neratovic přemohli v souboji třetích týmů z obou konců tabulky divize B Nespeky až dvěma góly v závěrečných minutách. Hosté z Benešovska se přitom podstatnou část druhého poločasu bránili v deseti.

Divize B, 24. kolo: FK Neratovice-Byškovice - Sokol Nespeky (2:0), 27. dubna 2024 | Foto: Lukáš Rebec

„Klobouk dolů před klukama, jak to zvládli. Byli jsme lepší. Šlo jen o to vstřelit gól, aby se nám to trochu otevřelo,“ ulevil si po utkání Lukáš Soudek, asistent neratovického trenéra.

Na ono otevření soupeře se ovšem na rozdíl od předešlých zápasů vítězné šňůry čekalo až do druhého poločasu a přímo jeho závěru. V 86. minutě rozpoutal gólovou radost hráč, který v uplynulých kolech naskakoval pravidelně až na závěrečné minuty. Tentokrát ale stoper Jan Kalabis vyběhl v základu a odvděčil se parádně. I v tísni dokázal hlavou přesměrovat rohový kop přesně do šibenice. S pojistkou už s lehkostí přišli pro toto utkání náhradníci – Buriánek parádně nahrával, Šlegl snadno uklízel.

„Naštěstí zaúřadoval faktor Kali, který krásně hlavou zavěsil,“ těšilo Lukáše Soudka. Zápas do té doby sice vypadal tak, jak domácí předpokládali, s výsledkem ale dlouho nedokázali pohnout. „Nespeky nás ničím nepřekvapily. Čekali jsme, že budou zalezlé a hrát na brejky. Byl to houževnatý soupeř, který si přijel pro bod. Hrají o záchranu a podle toho to vypadalo,“ charakterizoval utkání Lukáš Soudek.

K méně ošidnému průběhu přitom stačilo málo. Proměnit jednu z úvodních šancí. Hned na konci prvního útoku Valentu na čáře téměř zázračně vyčapal Pettík, Andrej Weickert následně dorážel do sítě z ofsajdového postavení.

„Bohužel do páté minuty jsme tam měli dvě šance, které jsme neproměnili, tím byl pro nás zápas těžší. Těžko jsme se tam dostávali, a když, tak jsme to špatně řešili. Ve druhé půlce jsme drželi míč. Nespeky se do ničeho nedostaly. Ve finální fázi jsme bohužel chybovali a dělali špatná řešení,“ objasnil Lukáš Soudek, proč ve vzduchu už už visela mrzutá ztráta.

Jako o velmi náročném mluvil o utkání i hrdina dopoledne Jan Kalabis. „Nespeky hrají tvrdě o záchranu, přesně tak, jak se má – z hlubokého bloku, obětavě, důrazně… Nedokázali jsme si s tím poradit. Dlouho nám to trvalo, málo náběhů, kterými bychom dokázali obranu roztrhat,“ popisoval, co bylo i námětem poločasové promluvy v kabině.

Po změně stran proti soupeři ze spodku tabulky dlouho nepomáhala ani početní výhoda poté, co se v 55. minutě vyfauloval Hamada. „Vyloučení nám trochu pomohlo, i když hru proti deseti bych si představoval trochu jinak. Bylo to málo a příště by to nemuselo stačit,“ upozornil Jan Kalabis, s šestým vítězným zápasem v řadě ovšem pochopitelně maximálně spokojený: „Nálada je dobrá, jsme na vlně a snad budeme pokračovat.“

