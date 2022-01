„Po podzimu jsme se dohodli na ukončení spolupráce. Chceme se posunout dál, Radek to má ale bohužel nastavené trochu jinak,“ potvrdil po porážce 3:4 s třetiligovým Vltavínem trenér Jiří Brunclík. Jestli bude absence jedné ze dvou výrazných letních posil (spolu s Klobásou) problém, podle něj ukáže až čas.

V Neratovicích už navíc hlásí právě do zadní řad některé nové přírůstky. Zvýšit konkurenci se rozhodli od brankoviště. S podzimní jedničkou Lukášem Dědkem tak po čase znovu utvoří dvojici Patrik Malina. Třicetiletý gólman odešel před třemi roky do Českého Brodu, nyní se vrací. „Chceme mít dva vyrovnané brankáře,“ objasnil Brunclík.

FOTO: Na úvod přípravy přestřelka s lídrem ČFL, Neratovice zaostaly jen těsně

Ze stejného klubu, odkud přišel už Dosoudil, má do Neratovic namířeno Jan Pavlík. Třiadvacetiletý krajní obránce s fotbalem začínal na Pšovce, přes mládežnická angažmá v pražských klubech včetně Sparty se dostal až ke startům ve druhé lize za Vlašim. Poslední rok a půl strávil v třetiligové Hostouni, kde na podzim patřil do základní jedenáctky.

Kromě jeho příchodu u Labe pracují také na přestupu zápského Michala Pávka. Právě on by měl převzít Dosoudilovu roli jednoho z lídrů. V šestatřiceti letech jej k tomu předurčuje nejen věk, ale i zkušenosti nasbírané během pěti prvoligových sezon v Hradci Králové a Bohemce. Mimochodem ještě coby náctiletý se jako host ze Sparty objevil v tehdy divizních Neratovicích těsné poté, co přepustily druhou ligu Kladnu.

Olympik přetlačil Démony. Přiblížili jsme se play-off, těší trenéra Němce

Výčet změn tím nekončí. Pokračovat ve žlutomodrých barvách by na jaře neměli ani Petr Kalabiška a Michal Dohnalík. První si podle předsedy klubu Vladimíra Kaňky hledá nové angažmá, druhý si údajně chce dát od fotbalu pauzu. Slibně se naopak jeví aklimatizace talentovaného Filipa Nergera vytaženého z dorostu.

„Někteří kluci jsou u nás na testech a další by ještě měli přijít. Uvidíme, kdo nás ještě zaujme,“ hlásí Brunclík, který má dlouhodobě na marodce Gombáše, Šobra a Kokošku. Nejblíže návratu je prý první z nich, byť ani on ještě nezačal s tréninkem.