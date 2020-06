V Libiši se představili dva účastníci čtvrté nejvyšší soutěže, ovšem z jiných skupin. Od mistrovského se utkání lišilo také nezvykle vysokým počtem střídání. Základní sestavu hostí opustilo o půli hned sedm hráčů. Spěchali totiž na svatbu spoluhráče Jana Prokopa.

I v notně obměněné sestavě se hostům podařilo střelou kapitána Folwarczného zpoza šestnáctky odpovědět na vedoucí gól domácího Vetešníka, který po dvaceti minutách ztrestal chybu v hostujícího rozehrávce. Rozhodnutí duelu přinesla 75. minuta a brejk zakončený tečovanou střelou Makovského, mladé posily z libišského béčka.

„Proti minulému zápasu (3:3 na ČAFC Praha) jsme podali kvalitní výkon po celý zápas,“ oceňoval trenér vítězů Luboš Urban. Pochvaloval si také úroveň utkání. „Na skvěle připraveném hřišti se hrálo ve vysokém tempu,“ řekl.

Kapitán Brandýsa Folwarczny, který opustil dění o něco později, mluvil ve stejném duchu. „Zápas měl v první půli docela slušné tempo, po vystřídání už to nebylo ono,“ hodnotil. Na rozdíl od soupeře šlo pro Brandýs o vůbec první duel po koronavirové krizi. „Zápas je vždycky lepší než trénink. Po třech měsících to byla příjemná změna. Žádný trénink vám nenahradí zápas. Jsem rád, že jsme k utkání přistoupili jako by to byl mistrák,“ dodal zkušený borec.

Druhý velký návrat

Poprvé od začátku března oblékli zápasové dresy také fotbalisté Neratovic. Jejich sestava k utkání skrývala jednu nečekanou staronovou tvář. Ve středu pole po sezoně v Poříčanech znovu řídil hru Robert Kokoška. „Hrál výborně a ukázal, proč jsme o jeho návrat tolik stáli,“ uvedl trenér Jiří Brunclík na adresu druhého navrátilce po brankáři Dědkovi.

K vítězné spokojenosti v neratovické kabině ovšem vedla poměrně kostrbatá cesta. Stříbrné mužstvo nedohraného ročníku středočeského přeboru vedlo v prvním poločase už tříbrankovým rozdílem.

„Soupeř na nás přijel dobře připravený. V prvním poločase ukázal velkou zkušenost a efektivitu v zakončení. I když jsme měli opticky převahu, ze čtyř střel na naši branku to bylo rázem nula-tři,“ vrátil se Jiří Brunclík ke krajně nepříznivému vývoji zápasu.

K obratu po neproměněné penaltě v úvodu zavelelo až dvojí snížení z kopačky Ducha. Rejmen ve druhé půli brzy srovnal, po proměněné penaltě hostí ale převážily zápas na domácí stranu až trefy střídajícího Maláka a Nováka. Jeho oblouček v závěru podcenil hostující brankář. Zřejmě jen kvůli tomu odjeli ambiciózní hosté s porážkou.

„Ve druhém poločase jsme výrazně přidali na rychlosti a utkání jsme dokázali velkým tlakem otočit i po čtvrté obdržené brance,“ mnul si ruce Jiří Brunclík. I když především v důrazu ve vlastním pokutovém území nadále vidí prostor pro zlepšení, výkon ve druhém poločase už se blížil jeho představám. „V tréninku hodně pracujeme na změně obrazu naší hry a je super, když se to v utkání hned ukáže,“ těšilo Brunclíka.

Druhý a poslední zápas před letní pauzou Neratovice odehrají opět doma v sobotu 13. června proti diviznímu nováčkovi z Kosmonos, Libiš by podle původních informací trenéra Urbana měla završit stávající přípravné období 20. června proti pražskému Tempu.