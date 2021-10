„Počítali jsme s tím, že to tady bude nepříjemné. Zápas jsme si ale udělali těžký především sami naší nedisciplinovaností a chybami,“ shrnul devadesátiminutovou bitvu na Spořilově zkušený stoper hostů Radek Dosoudil.

Papírový favorit tahal v obou poločasech za kratší konec poté, co neubránil standardní situaci soupeře. Domácí střelci Michal Dosoudil a David Folwarczny se po rozehrání přímého, potažmo rohového kopu vždy zjevili na správném místě a z bezprostřední blízkosti trestali. „Naše chyby se neustále opakují. Pokud to neodbouráme, nemáme šanci být úspěšní,“ zamířil Radek Dosoudil znovu s kritikou do vlastních řad.

Žlutomodří na vedoucí gól dokázali v obou případech reagovat. Těsně před přestávkou Chlumecký zužitkoval hlavou centr Radosty, který sedm minut před koncem sám srovnával. Zápletka pokračovala i poté.

V 90. minutě Svobodův výpad do šestnáctky hasil skluzem Kalabis a pískala se penalta. Domácí opora Folwarczny z puntíku zamířil až příliš přesně a trefil pouze tyčku. „Jedeme s bodem, který musíme v kontextu celého utkání brát. Mohli jsme se vracet s prázdnou,“ přiznal Radek Dosoudil.

„Takový je fotbal,“ smiřoval se trenér Brandýsa Martin Zamazal s tím, že od tří bodů dělily jeho tým jen centimetry. Na tradičně vypjatou bitvu s nejbližším rivalem se i s oslabeným mužstvem nakonec dokázal připravit velice dobře. „I přes problémy s kádrem, který máme strašně úzký, jsme to zvládli. Za to, co na hřišti předvedli, musím všechny kluky pochválit,“ hodnotil Martin Zamazal.

Na rozdíl od rozhodčích byl přesvědčený, že hosté měli zápas dohrávat v deseti. „Mrzí mě, že za jasný loket do obličeje nepadne červená, která se za něco takového dává i v A-třídě,“ narážel na situaci, kterou hostující Chlumecký vyhnal emoce do otáček nedlouho po svém vyrovnání na 1:1. „Už delší dobu nás pískají hodně mladí rozhodčí, je vidět, že jsou nezkušení. Na obě strany dneska udělali nějaké chybičky,“ říkal už zcela bez emocí trenér Zamazal.

Hostující protějšek Jiří Brunclík se k výkonu rozhodčích tradičně vyjadřovat nechtěl, souhlasil ale, že zápas jim tentokrát příliš nevyšel. „Zrovna tak bychom mohli říct, že před prvním gólem byl evidentní faul na Chluma a diskutabilní byla i penalta,“ zmínil.

Bod, kterým s týmem protáhl podzimní neporazitelnost na dvanáct zápasů, bral jako neúspěch. „Zápas jsme měli ve své režii a domácí hrozili pouze z ojedinělých standardek a brejků. To, co jsme dostali za branky, je naše hloupost. Budu se opakovat, tým co chce hrát o první místo, nemůže dělat v defenzivě takové chyby. Zápas jsme měli zlomit ve druhé půlce, kdy jsme měli do 70. minuty výbornou pasáž a Brandýs zamkli na jejich polovině. Tam se zápas asi rozhodl v náš neprospěch.“

Brandýs – Neratovice 2:2 (1:1)

Branky: 30. M. Dosoudil, 75. Folwarczny – 44. Chlumecký, 83. Radosta. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 4:3. Diváci: 250.

Brandýs: Lisa – Kaiser, Folwarczny, Zamazal, Pechanec - Kovařík (77. Baloun), Dosoudil, Prokop, Nykodým – Braborec, Svoboda.

Neratovice: Dědek – Vorasický, Kalabis, Dosoudil, Chlumecký – Klobása, Radosta, Bucha, Duch (80. Buriánek), Rejman (68. Janíček) – Malák (63. Dohnalík).