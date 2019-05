Podobný výsledek potřebovali jako sůl. Neratovičtí se už v minulých dvou kolech herně zvedali, proti severočeskému soupeři se dočkali i kýžené odměny. Podle trenéra Tomáše Staňka se pod ceněnou jasnou výhrou bez inkasovaného gólu podepsalo zlepšení při bránění standardních situací a také vlastní produktivity.

Obojí dával do souvislosti s návraty absentujících hráčů. „Dáváme se dohromady, na lavičce jsme měli sedmnáct lidí. Mohli jsme konečně střídat i do kvality,“ pochvaloval si Staněk s tím, že na marodce v sobotu zůstali „jen“ Šulc, Hrechko a Hrdý. I ten by se mohl po operaci co nevidět zapojit.

„Ani minulé zápasy jsme neodehráli úplně špatně, ale tím, že někteří hráči nastupovali na jiných postech, nám chyběla především v šestnáctkách potřebná síla, agresivita a kvalita. Ta dnes přišla,“ našel hlavní rozdíl kouč Neratovic.

Oproti předešlému utkání poslal do základu tři navrátilce. Vedle Vorasického (ten znovu brzy nuceně střídal) s Chlumeckým, kterému vypršel trest, právě i středopolaře ukrajinské národnosti.

„Pro nás byla strašná škoda, že kvůli vyřizování víza nemohl zasáhnout do předešlých zápasů. Směrem do ofenzivy je to kvalitní fotbalista, což v tomto zápase jen potvrdil,“ uvedl Tomáš Staněk na adresu pětadvacetiletého borce, který v Česku dosáhl na hattrick při svém třetím mistrovském startu.

Celkem se za žlutomodré trefil čtyřikrát. Zatímco proti Rakovníku z pozice střídajícího pouze mírnil porážku, tentokrát šel za jeho trefami kompletní bodový zisk.

Odplatu za podzimní porážku 1:4 načal hned v úvodu. Ve 4. minutě dokončil placírkou k tyči akci Rejmana po chybném odkopu hostujícího brankáře. O půlhodiny později těžil z úprku a nezištné přihrávky Pajkrta. Šance Baníku definitivně zametl čtvrthodiny před koncem, kdy hlavou prodloužil do vzdálenějšího koutu brány přímý kop Ducha.

„Myslím, že zasloužené tři body. Bojovali jsme a využili vlastně skoro všechny příležitosti, i když jsme ještě mohli několik brejkových situací vyřešit lépe. Alex to ale třikrát zakončil, jak měl,“ shrnul vítězství Martin Rejman.

Neratovice – Souš 3:0 (2:0)

Branky: 4., 33. a 76. Yaroshenko. Rozhodčí: Teuber. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

Neratovice: Dědek – Vorasický, Chlumecký, Regner, Pajkrt – Rejman, Duch, Kokoška, Yaroshenko – Kozák, Moravec.