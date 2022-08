Před rokem Kladno v Neratovicích vedlo, nezvládlo však koncovku. Tehdy ale domácí měli o něco silnější kádr, kladenský byl naopak slabší. Na hřišti to bylo znát. Hosté soupeře moc do šancí nepouštěli a sami měli hodně standardek, které ale v první půli nevyužili. V asi největší možnosti Kafka udělal kličku obránci a pálil těsně mimo. „Myslím, že jsme hru měli od začátku pod kontrolou, domácí nám hrozili jen po centrovaných míčích. Ani my jsme ale velkou šanci neměli, chyběla nám přesnost při finálním řešení nadějných akcí a při standardkách víc důrazu,“ vysledoval trenér Kladna Jan Procházka.