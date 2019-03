Pátý celek tabulky přijel na Kladensko s dobrou hrou i taktikou. Pomohlo mu, že už na konci první čtvrthodiny šel do vedení po precizním usměrnění standardky stoperem Regnerem.

Od té chvíle se hosté šikovně stáhli a čekali na rychlé brejky. Z nich ale neudeřilo a naopak se povedlo těsně před odchodem do kabin Hostouni vyrovnat.

Při standardce Šulc ve vápně podrazil stopera Dosoudila a z penalty vyrovnal Laušman. „Pro nás skvělý gól, moc nám pomohl. Protože bylo moc těžké se do obrany Neratovic dostat,“ mínil trenér domácích Ivan Pihávek.

Ve druhém poločase po úvodní obří nevyužité šanci Bartáka pokračovalo hostouňské dobývání soupeřovy branky. Pomohlo střídání. Na hřiště přišel zkušený Kabele a právě on v 76. minutě rozhodl, když využil rychlého vyjetí domácích do kontru, který uklidil podél brankáře Dědka do sítě.

Odstartoval tím černou čtvrthodinu hostů, v níž se zbytečně vykartovali Regner s Chlumeckým. První chytil druhou žlutou za projev nesouhlasu s výrokem rozhodčího, druhý se po faulu na Laušmana v předklonu střetl s ex-ligovým hráčem i hlavou a vyfasoval rovnou červenou. Střelec utkání se ani z druhé penalty nemýlil.

„Rozhodla větší kvalita v útočné fázi. Soupeř byl ve vápně více nebezpečný a šance, které měl, na rozdíl od nás proměnil,“ kousal trenér hostí Tomáš Staněk porážku. Na mysli měl především tutovku z kraje druhého dějství. Barták ovšem sám před brankářem vůbec netrefil bránu, což kouč vnímal dlouho jako jedinou vadu na kráse jinak velmi dobrého výkonu. Červené v závěru připisoval některým podle něj necitlivým výrokům mladého sudího.

Na domácí straně vládla spokojenost s výsledkem. „Hodně jsme se vytrápili, museli otáčet, o to je výhra cennější. Hřiště sice bylo připravené dobře, ale ještě to má měkký jarní podklad a moc na něm nešlo kombinovat. I proto je dobře, že jsme vyhráli a myslím, že to bylo zasloužené,“ doplnil Ivan Pihávek.

Vyrovnání v závěru zhořklo

Až v nastavení a ještě z pokutového kopu přišli divizní fotbalisté Libiše na Polabanu Nymburk o další venkovní zisk. Domácí tak vyhráli na jaře za tři body poprvé. Hosté hráli sedm minut bez dvakrát ožluceného Očovana. Přesto se Macháčkovi podařilo v předposlední minutě srovnat na 1:1. Hostitelé ale v hektickém závěru strhnuli vítězství na svoji stranu.

Hostouň – Neratovice 3:1 (1:1)

Branky: 45.+2 z pen. a 90. z pen. Laušman, 76. Kabele – 15. Regner. Rozhodčí: Vyhnanovský. ŽK: 5:4. ČK: 80. Regner, 90. Chlumecký. Diváci: 140.

Neratovice: Dědek – Pajkrt, Regner, Šulc, Chlumecký – Duch, Stýblo, Kokoška, Barták (73. Novák), Rejman – Moravec (Hrechko).

Nymburk – Libiš 2:1 (1:0)

Branky: 32. Hobík, 90+1. Bohdan (z PK) – 89. Macháček. Rozhodčí: Brychta. ŽK: 2:5. ČK: 83. Očovan (Libiš). Diváci: 250.

Libiš: Brožek – Machač, Pešek, Macháček – Hrnčíř, Bíba, Vaněk (72. Kaiser), Tylšar, Očovan – Šobr, Stibora.