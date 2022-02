„Výsledek za nás samozřejmě super. Nebylo to ale bez negativ,“ shrnul utkání trenér Neratovic Jiří Brunclík. „Téměř chyběla výstavba hry, snažili jsme se vše zjednodušit. Gól z penalty (na 2:1) byl hloupý, faul jsme si měli odpustit,“ vyjmenoval nedostatky. Hru navíc oboustranně narušoval silný postranní vítr. „Jakýkoli vysoký balon byla loterie, kam to spadne,“ popsal.

Ale našel i klady. „Spokojený mohu být s vrškem, kde nám to fungovalo v presování i ve vytváření šancí. Pochválím i gólmany, každý nás jednou podržel,“ oceňoval Brunclík. Radost pak musel mít také z dvougólového příspěvku Davida Halbicha, který by měl přijít z konkurenční České Lípy. „Je to zase jiný typ útočníka, než jaké jsme tu dosud měli,“ zmínil kouč.

V utkání znovu zdaleka nemohl vyrukovat se všemi zbraněmi. Chyběly i některé nové. Už dotažený je příchod krajního obránce Davida Krčmáře z Horek. Mladší bratr biatlonového reprezentanta je ale momentálně zraněný. „Znovu jsme byli rádi, že jsme dali dohromady dvanáct zdravých lidí. Nechali jsme odpočívat kluky, kteří mají nějaké problémy nebo jsou nemocní,“ potvrdil Brunclík s tím, že šanci znovu dostali i slibně se jevící mladíčci z dorostu Nerger a Tauchman.

Podle hostujícího kouče Petra Pavlíka utkání kromě divokého povětří ovlivnilo i druhá minuta a penalta odpískaná proti jeho týmu za ruku. „Po této brance jsme se postupně dostávali do hry, byli lepší, ale neproměňovali šance. Na začátku druhé půle jsme inkasovali, ale vzápětí se dostali do hry po proměněné penaltě Šindelářem. Pak to však byl z naší strany marný boj. Následně nás domácí potrestali ze dvou akcí. Dali nám lekci z efektivity,“ řekl zklamaný Petr Pavlík.

