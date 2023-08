Po porážce a výhře přišla i remíza. Fotbalisté Neratovic ji ve třetím divizním kole přivezli ze Slaného po nejméně atraktivním výsledku.

Podle trenéra hostí Pavla Janečka byl zápas v obrovském horku hlavně o běhání a osobních soubojích. „Prakticky se hrálo bez vyložených šancí, ale nemůžu hráčům vytknout, že by se nesnažili. Domácí do nás šli tvrdě, každý souboj dohrávali. Bohužel jsme nevstřelili branku, a to rozhoduje,“ hodnotil lodivod Neratovic.

Kormidlem utkání nepohnulo ani dvojnásobné poločasové střídání na straně hostí, za které po návratu z turnaje futsalové reprezentace poprvé v soutěži naskočil i Jiří Vokoun.

V příštím kole žlutomodří přivítají i po třech kolech nadále stoprocentního nováčka z Hřebče.

Slaný – Neratovice 0:0

Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:2. Diváci: 287.

Neratovice: Měsíček – Šimkovský, Chlumecký, Kim, Kibal – Nerger (46. Nerger), Stárek, Valenta (66. Gombáš), Freisler (46. Vokoun) – Šobr (66. Buriánek), Dobiáš (85. Kalabis).