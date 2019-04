„Hodně hořký, ale naprosto zasloužený. Je to obraz naší momentální situace,“ stavěl se k nejvyšší porážce v sezoně čelem Tomáš Staněk. Trenér Neratovic se po minulé absenci vrátil na lavičku. Do sestavy pak po trestu šéf obrany Regner.

Na půdě jednoho z aspirantů na postup ale žlutomodří odehráli výsledkově navlas stejně nevydařený poločas jako doma s posledním Rakovníkem.

Jako neřešitelný problém se pro Neratovické ukázalo bránění standardních situací, po nichž vylovili od 28. do 39. minuty tři góly. Změnu k lepšímu nepřinesla ani poločasová bouřka v kabině. Domácí soka dorazili hned po návratu na hřiště a nedlouho poté si úspěšnou hlavičku po rohovém kopu zopakovali ještě jednou.

„Při bránění standardních situací soupeře, který byl hlavně ve vápně vynikající, jsme se chovali jako děti. Bylo to o osobní zodpovědnosti a prohraných soubojích,“ věděl kouč Staněk. Neúspěšnou sérii připisuje především „personálnímu obsazení“. „I když máme relativně široký kádr, vyřadili se nám klíčoví hráči hlavně směrem do defenzivy (Chlumecký v trestu, Šulc zraněný), do útoku chybí Hrdý,“ vypočítával.

Za jediné pozitivum vedení hostů označilo start střídajícího dorostence Maláka. Šance, které mohly ve druhém poločase výsledek alespoň přikrášlit, zůstaly nevyužity. Prolomit černé období se momentálně už mužstvo na hraně horší poloviny tabulky pokusí doma proti Meteoru. Zápas by se podle informací z neratovického klubu měl odehrát už na Velký pátek.

Zbuzany – Neratovice 5:0 (3:0)

Branky: 38. a 39. Kalod, 28. Ježdík, 46. Lička, 57. Matějka. Rozhodčí: Langmajer. Bez karet. Diváci: 170.

Neratovice: Dědek - Vorasicky, Pajkrt, Regner, Stýblo (46. Hrechko) – Rejman (63. Barták), Kokoška, Kozák, Duch, Yaroshenko (77. Vávra) – Moravec (69. Malák).