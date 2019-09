Ve střetnutí, které bolelo, si aktéři sáhli na dno fyzických sil i díky těžkému terénu. Od první do poslední minuty se hrál tempo fotbal mezi oběma šestnáctkami, a pokud už se některý z hráčů na jedné i druhé straně dostal do gólovky, většinou ji zazdil nepřesným zakončením.

Tu jedinou proměnili domácí těsně před poločasem, kdy Fikejz obral o míč jednoho z hostujících obránců, narazil Medkovi, ten poslal přesný centr na malé vápno, kde se hlavičkou prosadil na jaře ještě neratovický stoper Regner.

V úvodu druhého poločasu mohli domácí vedení pojistit Fikejzem, Herzánem, ale ani jeden z nich na centrovaný míč Ceccarelliho na malém vápně nedosáhl. Největší šanci, přízemní pumelici Kozáka z velkého vápna, bravurně zlikvidoval po hodině hry s jistotou chytající gólman Přibyl.

„Momentálně nemáme takovou ofenzivní sílu, jakou disponují domácí Herzánem nebo Fikejzem, a díky naší hrubce v zadních řadách jsme Brodu dnes vítězství usnadnili. Na druhou stranu ale musím říct, že jsme prošli hráčskou obměnou, omladili jsme, a to je prostě daň za to, než si to sedne a kluci se sehrají,” hodnotil těsnou prohru svých svěřenců hostující kouč Tomáš Staněk.

Jeho protějšek Jiří Kafka mohl být spokojený s dalším bodovým ziskem: „Spokojen, s defenzívou, soupeře jsme do zakončení za celý zápas nepustili, a radost ze zisku dalších tří bodů.”

„Těžký soupeř, těžký terén a o to víc jsem rád, že dál jedeme na vítězné vlně. To, že jsme pětkrát za sebou vyhráli, neznamená, že jsme nejlepším týmem v této skupině, protože mohou přijít zranění, která se v minulosti na našich výkonech podepsala,” zůstává na zemi šéf českobrodského SK Luboš Holý.

Libišské čekání na výhru trvá, s Kolínem ztrácela od začátku

Ani na pátý pokus se fotbalisté Libiše nedočkali výhry. V sobotním dopoledni prohráli doma s Kolínem 1:3. Hosté se prvním tříbodovým přísunem posunuli do lepší poloviny tabulky divizní skupiny C, domácí zůstávají u dna.

Vývoj zápasu ovlivnila hned druhá minuta. Zatímco hosté se gólem po tečované střele Ondrušíka dostali do sedla, domácí prakticky od začátku tahali za kratší konec. Do přestávky inkasovali ještě jednou. Po necelé půlhodině zakončil jednu z akcí přesně k tyči kapitán Vondráček.

Domácí trenér Luboš Urban o přestávce řízl hned třikrát do sestavy, v níž se poprvé od úvodního jarního kola objevil i zkušený Jaroslav Škoda. Druhý poločas byl z domácího pohledu opticky povedenější. Zbytek reálných nadějí na zvrat poměrně brzy zazdila hrubka v rozehrávce na vlastní polovině, gólově ztrestaná Váchou.

Ani za krajně nepříznivého stavu sokolové zápas nezabalili. Zábleskem naděje se stalo snížení v podání čerstvého Hamady. Víc než zmaření Kubátova čistého konta ale chvilkový výpadek hostí nakonec nepřinesl.

Český Brod – Neratovice 1:0 (1:0)

Branka: 44. Regner. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 5:2. Diváci: 150. Neratovice: Kundrát - Pajkrt, Hrdý, Kalabis, Chlumecký- Yaroschenko, Duch, Gombáš (57. Malák), Kozák (74. Bucha), Rejman - Moravec (78. Barták).

Libiš – Kolín 1:3 (0:2)

Branky: 71. Hamada – 2. Ondrušík, 26. Vondráček, 58. Vácha. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 4:1. Diváci: 100. Libiš: Brožek – Bíba, Macháček, Pešek – Přibyl, Tylšar, Škoda, Dušek, Beneš – Očovan, Stibora.

MOJMÍR STRACHOTA, LUBOŠ KURZWEIL