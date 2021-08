O osudu utkání rozhodly dvě standardní situace během úvodních šestnácti minut. Obě kopal z levé strany Duch a zakončovaly trestuhodně neobsazené největší hvězdy neratovického kádru. Stanislav Klobása a Radek Dosoudil si nechytatelnými hlavičkami řekli o pozornost týmového pokladníka Václava Vorasického. Domácí si proti mužstvu, které se podle dosavadních výsledků mělo soustředit především na bránění, nemohli vysnít lepší start.

„Pořád jsme ale strašně nervózní. Kvůli četným zraněním hodně točíme kádr, od všech máme určitá očekávání a přenáší se to i do zápasu. Ke konci poločasu jsme si už museli něco říct,“ měl trenér vítězů Jiří Brunclík přesto k dalšímu průběhu zápasu určité výhrady. Byť rapidně menší než po nezdaru v Souši (poslední neporažený tým v sobotu ztratil remízou na Aritmě).

„V týdnu jsme si dali trénink navíc. Dneska už tam byly nějaké věci vidět, ale potřebujeme ještě přitlačit. Je to stále ještě hodně syrové. Na lepší soupeře by to ještě nestačilo,“ uvědomoval si Brunclík.

K větší spokojenosti mu chyběl i třetí gól. Jednak by nejspíš definitivně zlomil odpor hostů. Při rozsáhlé marodce (šest hráčů mimo, z toho čtyři do konce podzimu) by pak dal ještě větší prostor k nutnému ostřílení dalších mladíků z lavičky. K vidění ovšem nakonec nebyl.

„Standa (Klobása) měl dát určitě ještě jeden gól, kdy šel sám na gólmana. Ve druhé půli tam byly další situace, kdy to volalo po gólu. Ale musíme brát, co je. Dva-nula je super,“ dodal Brunclík.

Jeho protějšek Radim Nečas, svého času jeden z nejlepších záložníků ligy, litoval především obou inkasovaných gólů, které notně nabouraly plány jeho týmu. Ten se mimochodem představil pouze s jediným náhradníkem, což je nejen na divizi žalostně málo.

„Věděli jsme, že domácí mají dobré hlavičkáře. Hráče jsme na to upozorňovali. Bohužel to zase nesplnili, a to rozhodlo celý zápas. Nebýt naší nedůslednosti, mohli jsme tu uhrát vyrovnanější zápas, i když domácí asi měli o nějakou šanci víc,“ mrzelo Radima Nečase.

Na druhou stranu souhlasil, že po rychlých úderech soupeře mohl zápas dopadnout ještě daleko hůř. Domácím přiznal větší kvalitu. „Vyhráli zaslouženě. Mají výborný kádr, včetně lavičky. Určitě budou hrát nahoře,“ uznal sportovně.

V utkání provedl pouze jedinou změnu, navíc až v 84. minutě. „Na lavici jsme měli jediného hráče. Šíře obou kádrů se tak ani nedá srovnat. Máme zraněné. Někdo skončil před sezonou a zatím ještě nemáme náhradu, ale pracujeme na tom,“ okomentoval i svůj minimální manévrovací prostor, jak s nepříznivým vývojem zápasu něco udělat.

Neratovice – Tatran Rakovník 2:0 (2:0)

Branky: 6. Klobása, 16. Dosoudil. Rozhodčí: Hessová. ŽK: 3:4. Diváci: 120.

Neratovice: Dědek – Kalabis, Dousoudil, Klobása, Duch, Kalabiška (67. Bucha), Buriánek (89. Havel), Rejman, Janíček (77. Helík), Malák (67. Dohnalík)

Rakovník: Žulevič – Čech (84. Dolák), Verner, Kučera, Rothe, Hrobník, Pecháček, Omovie, Donkor, Hradecký, Lisner.