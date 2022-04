Zápas s týmem, který na jaře připsal až dosud ještě o jednu výhru víc, mimo jiné sliboval souboj dvou elitních kanonýrů soutěže. Zatímco domácí Halbich nebyl zcela fit a do dění vůbec nezasáhl, hostující lídr střelecké tabulky Novotný jej končil maximálně trpce.

Kromě toho, že vyšel spolu s celým týmem naprázdno a dvakrát inkasoval, viděl v nastaveném čase druhou žlutou kartu. Tento okamžik udělal symbolickou tečku za marnou hostující snahou o zvrat.

Podle trenéra Neratovic se stejně jako před týdnem v Ostrově projevilo „správné“ nastavení jeho hráčů v hlavách po předchozím nezdaru s Brodem.

„Po Brodu se na nás snesla oprávněně ze všech stran kritika. V týdnu bylo dost dusno a jsem opravdu rád, že to kluci vzali za správný konec. V Ostrově bylo maximální soustředění a to samé jsme zopakovali doma s Meteorem,“ těšilo Jiřího Brunclíka. Stejně tak to, že se v sestavě podařilo nahradit Davida Halbicha. „Nebylo mu dobře, po rozcvičce bylo jasné, že dnes hrát nebude,“ přiblížil.

Výsledek nakonec určil už první poločas, který domácím vyšel o dost lépe. Úvodní tutovka Vorasického ještě končila jeho hlavou v dlaních, Malák se ale o chvíli později prodral přes obránce do podobné pozice a jako útočník si poradil mnohem lépe.

„Nám se daří“ pak znělo z reproduktorů do půle ještě jednou, v závaru po rohovém kopu se parádně zorientoval kapitán Chlumecký a hlavou zvýšil. Na čele týmové tabulky střelců se pak mohl utrhnout ještě jednou. Penaltu po karate zákroku Slavaty ale otřel jen o vnější tyč. Ještě předtím namázl brankář Dědek hostům k asi nejvážnější šanci v zápase, vše ale skončilo jen střelou do boční sítě.

Druhý poločas už změnu skóre nepřinesl. Zato nervozity místy až příliš. Projevila se možná i v koncovce Pavlíka, který měl na kopačce opakovaně další pojistku. Domácí ale litovat nemuseli.

„Chtěli jsme to druhou půlku zavřít, nedostat gól a počkat si na nějakou šanci, která by zápas rozhodla. Meteor pořád bojoval, bohužel někdy tam byly nesmyslné fauly z obou stran,“ dodal Jiří Brunclík k fotbalové „válce“ ve druhé půli.

Neratovice – Meteor Praha 2:0 (2:0)

Branky: 20. Malák, 33. Chlumecký. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 3:6. ČK: 90+1. Novotný (M.). Neratovice: Dědek – Pavlík (85. Šobr), Pávek, Kalabis, Vorasický – Rejman (76. Bucha), Chlumecký, Klobása (76. Buriánek), Radosta (85. Gombáš), Nerger – Malák (67. Duch).