„Prohráli jsme nula-jedna z jediné střely na bránu,“ neskrýval zklamání trenér Neratovic Pavel Janeček. Hosté po celé utkání obléhali branku Ostrováků, ale bez úspěchu. „Dobývali jsme, ale potvrdilo se, že nejsme schopní dát předfinální a finální přihrávku a zakončit. Všechno byly takové pološance. V prvním poločase jsme opět dominovali na balonu, ale fotbal se hraje na góly, a to my zatím nezvládáme,“ popisoval podle něj hlavní problém svého mužstva.

Oproti vítěznému domácímu zápasu s Admirou B musel navíc na třech postech měnit základní sestavu, z níž pro zranění vypadli Šustr, Havránek a Zdeněk Weickert. „Máme takový kádr, že se na to nemůžeme vymlouvat,“ komentoval to Janeček.

Po změně stran si svou premiéru v neratovickém dresu odbyl už i uzdravený kanonýr Vopat. První minutky v áčku dostal dorostenec Mára.

Zatímco neratovický tým nabral po třech kolech už pětibodovou ztrátu na čelo, Západočeši prožívají fotbalovou pohádku. Družina poskládaná kolem trenéra Karla Tichoty se vyhoupla se stoprocentní bilancí do čela tabulky. „Utkání proti favoritovi celé soutěže kluci odpracovali a byli za to odměněni,“ hlásil po cenné výhře na adresu svých hráčů trenér Ostrova.

„Po celé utkání byli hosté aktivnější, my jsme spoléhali na dobrou obranu a rychlé protiútoky,“ vracel se Tichota k taktice, kterou svému týmu naordinoval. Vyplatilo se. Právě jen z brejků přetavil ve vítěznou trefu záložník Ondřej Nýber, to se psala 52. minuta. „Ve druhém poločase se nám jeden povedl a díky obrovské obětavosti hráčů jsme utkání dovedli do vítězného konce,“ doplnil k třetí výhře v řadě kouč Ostrova.