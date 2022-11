"Vyloženě smolný zápas, který jsme zrovna tak mohli vyhrát pět-tři. Předvedená hra nebyla špatná, ale neproměňovali jsme šance," litoval po utkání trenér Neratovic Pavel Janeček.

Po oboustranně vlažnějším rozjezdu posadila domácí na koně vedoucí branka. A nemuselo zůstat pouze u ní. "Měli jsme pak další příležitosti, včetně dvou stoprocentních Tokarem a Šobrem. Hosté nás zlobili pouze nakopávanými balony do vápna, kde hrozili ze vzduchu," vylíčil zbytek poločasu Pavel Janeček.

Ve druhém ale přišel brzy trest. Smolařem tentokrát před opačnou bránou se stal útočník Tokar, když na zadní tyči při standardní situaci nezachytil náběh soupeře. Podle trenéra Neratovic šlo o jeden z rozhodujících momentů. "Hosté vzápětí přidali z rychlého brejku na jedna-dva. Když pak Šobr z našeho brejku nastřelil tyč, dostali jsme prakticky z protiútoku třetí gól," popsal domácí kormidelník situace, při níž jen centimetry určily, že to místo 2:2 bylo 1:3.

Pavel Janeček tak zaznamenal vůbec první porážku na lavičce Neratovic, u té ve Štětí před dvěma týdny kvůli nemoci chyběl.

Disciplinárka přitvrdila. Byšice a Střezivojice počítají tresty na desítky kol

V Libiši se skóre s vedoucí Českou Lípou přiklonilo očekávaným směrem nedlouho po začátku. Domácí se dostali ke slovu až po brance do šatny a pojistce z kopačky aktuálně už nejlepšího střelce soutěže Halbicha. Penaltové snížení kapitána Macháčka přineslo povzbuzení a sokolové se až do konce prali o kontaktní trefu. Ta po parádní ráně Menčla do tyče a dorážce Vetešníka dokonce přišla, ale neplatila pro ofsajd. Stav už se přes možnosti nezměnil ani na opačné straně.

"V páté a pětačtyřicáté minutě jsme dostali dva góly jako přes kopírák, kdy se nám po křídle prosmýkl hostující hráč a soupeř dával ve skrumáži. V první půli jsme nehráli, co jsme si řekli. Někteří hráči působili ustrašeným dojmem, nejspíš z kvality soupeře - netuším," viděl trenér Libiše Miroslav Kratochvíl za porážkou výkon v prvním poločase.

Ten druhý už skončil remízou a domácí mohli litovat branky inkasované na cestu do šatny. "Kdyby to neujelo na nula-dva, určitě by to bylo ještě hratelnější," souhlasil kouč Sokola, podle kterého snesla druhá půle ze strany jeho hráčů přísnější měřítko. Jenže po podskočení centru na velké vápno to byli znovu hosté, kdo jako první pohnul výsledkem.

"Do druhé půle jsme prostřídali, přišlo oživení v podobě Menčla, Stibory a ve finále i Ciolka. Když jsme soupeře zmáčkli, tak se vzadu i hádali. Až na ten jeden gól už to ale bylo málo," dodal Miroslav Kratochvíl.

Libiš tak i po třináctém kole, které se dohrává o víkendu, zůstane přikovaná u dna tabulky.

Poprvé na prvoligové scéně. Hádek si svou velkou premiéru užil

Neratovice – Újezd Praha 4 1:3 (1:0)

Branky: 25. Duch – 57. Simaichl, 58. Tomaides, 70. Jeřábek. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 3:0. Diváci: 200. Neratovice: Brejcha – Kalabis, Chlumecký, Kühnel, Nerger, Duch, Buriánek (72. Pavlík), Vorasický (69. Dobiáš), Janíček, Šobr, Tokar (78. Kasal).

Libiš – Česká Lípa 1:3 (0:2)

Branky: 62. Macháček z pen. - 7. Dvořák, 45. Havel, 65. Halbich. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Libiš: Brožek – Macháček, Helík, Elysberg, Buldra (46. Stibora), Vetešník, Jánský (73. Ciolek), Tsopa, Mlejnek, Smetana (46. Menčl), Dušek.