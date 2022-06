Neratovická naděje na Aritmě znovu pohasla. Tentokrát už nejspíš definitivně

Pouze týden živili fotbalisté Neratovic naději, že by ještě mohli zkomplikovat Mostu boj o postup do ČFL. Sobotní porážka na Aritmě uvrhla šance do oblasti teorií a snů. Bez ohledu na výsledky Brunclíkova týmu stačí Severočechům ve zbylých dvou kolech uhrát jediný bod.

FK Neratovice-Byškovice - ilustrační foto | Foto: Jan Polák