Tomáš Chlumecký patří coby defenzivní hráč mezi sváteční střelce, tentokrát se ale prosadil už ve druhém utkání po sobě. Zatímco proti Lounům po standardce „jen“ navyšoval skóre, ve Slaném byl jediným střelcem utkání. Nedlouho před koncem z šestnáctky prostřelil brankáře Sedláka poté, co na domácích v blízkosti jejich šestnáctky doslova vybojoval míč střídající Janíček.

"Pro nás velice důležité body z venku," měl jasno kapitán Neratovic. Jeho gólový příspěvek přišel skutečně vhod. Hosté se v utkání přesvědčili, proč ve Slaném žádná z předešlých tří návštěv nevyhrála.

"Soupeř poctivě bránil, my jsme měli problém se dostávat do šancí. Vstoupili jsme do toho docela dobře, ze hry jsme měli víc, ale za první půli jsme si vytvořili pouze dvě pološance," charakterizoval utkání Tomáš Chlumecký, podle kterého se obraz hry příliš nezměnil ani po změně stran.

"Na kopačkách jsme měli míč častěji, ale bez vyložené šance. Z naší strany tam byla spousta zbytečných ztrát a některé akce jsme řešili zbrkle a nepřesně. V závěru jsme to tam zaplaťpánbůh dotlačili," oddechl si jeden z lídrů hostující sestavy, která bude chtít výhru potvrdit hned v úterním domácím utkání proti aktuálně čtvrté České Lípě.

Zdroj: Youtube

Slaný – Neratovice 0:1 (0:0)

Branka: 87. Chlumecký. Rozhodčí: Flade. ŽK: 2:4. Diváci: 278. Neratovice: Dědek – Kalabis, Chlumecký, Dosoudil, Klobása, Radosta (85. Helík), Duch, Bucha, Vorasický (46. Buriánek), Rejman (58. Dohnalík), Malák (46. Janíček).