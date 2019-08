/FOTOGALERIE/ Pouze stoper Javorek dokázal z kladenských fotbalistů v Neratovicích rozvlnit z několika šancí síť. Ve druhém poločase snížením nastartoval nápor svého celku. Zcela vymazat dva nedorazy v defenzívě, potrestané góly Pajkrta a Gombáše, už ale hosté nedokázali. Stejně jako v úvodním divizním kole tak prohráli 1:2.

Pro domácí šlo o první vítězný zápas v sezoně. Že by jej končili zrovna v herní pohodě, to ani náhodou. Řada nedotažených až zpackaných brejků nechávala duel Středočechů otevřený do poslední chvíle. Při možnostech soupeře pak Neratovičtí nejednou trnuli.