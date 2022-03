Jan Pavlík

Jan PavlíkZdroj: FK N/B23 let, krajní obránce, kariéra: Pšovka Mělník, Roudnice, Sparta Praha, Bohemians 1905, Vlašim, Jihlava, Viktoria Žižkov, Hostouň.

„Honzu sleduji dlouhodobě. Již několikrát jsme se o něm společně s trenérem bavili. Díky tomu, že jsem ho dříve trénoval, bylo jednodušší ho oslovit, zda by nám pomohl k postupu do ČFL. Po jediné schůzce jsme se na všem domluvili a přestup do našeho klubu dotáhli. Honza, ať je relativně mladý hráč, má ohromné zkušenosti. Je to moderní typ krajního obránce. Zároveň je velmi důrazný a nerad prohrává.”

