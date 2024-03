Hned čtyři členové podzimního kádru nezahájili zimní přípravu s neratovickým týmem, ale jinde. V případě Radka Kibala, Nikolase Dobiáše a Jinuk Kima se jarní pokračování v Neratovicích od začátku jevilo jako nepravděpodobné a pro druhou část sezony skutečně změní působiště.

U Jakuba Šimkovského, nejlepšího podzimního střelce, byť z pozice obránce, v Neratovicích minimálně tajně doufali v prodloužení jeho hostování. Jenže jednatřicetiletý zadák stráví jaro v mateřských Velvarech, kde se v přestávce změnilo trenérské vedení.

Vasila Boeva, nástupce Zdeňka Haška, na kterého Neratovičtí narazí už v sobotu v Kladně, zaujal navíc i Nikolas Dobiáš. Mimo jiné i tím, že v přípravném utkání s Hřebčí vstřelil pět branek. To je víc než dvakrát tolik než za celý podzim v Neratovicích, kde se dvacetiletý útočník střelecky prosadil dvakrát. On sám to připisoval malému prostoru v zápasech a projevil zájem zkusit to jinde. Ve Slovanu bude hostovat do konce sezony.

Do útoku si Neratovičtí vyčíhali více než zdatnou náhradu v podobě Jana Jelínka. Zkušený forvard po letech v Zápech úplně nenašel společnou řeč s novým trenérem. „Neratovice se mi ozvaly, velmi o mě stály, za což jsem byl rád. Je to jen o soutěž níž. Uvidíme, jak se na jaře bude dařit mužstvu i mně. Pak si to vyhodnotíme,“ řekl k hostování v nedávném rozhovoru.

Kromě něj může trenér Pavel Janeček počítat také s návratem dvojice hráčů ročníku 2003 - Vítězslav Jindřich a Patrik Šamša sbírali na podzim zápasové vytížení o soutěž níž v Libiši.