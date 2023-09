Šobrova trefa v hitu kola nestačila. Neratovickou bárku potopily tři kule

/FOTOGALERIE/ Skvělá neratovická obrana dostala v Chomutově mat! Neratovice přijely do Chomutova po čtyřech kolech jako tým, který do té doby inkasoval jen jedinkrát. To už neplatí. Chomutov v domácím hitu nepříjemného soka složil 3:1, i když snadné to neměl. Otvírák na neratovickou defenzivu si přinesl na hřiště Wilfred, autor dvou branek.

