Tahle posila se začíná pořádně vyplácet! Neratovický Stanislav Klobása také v sedmém kole divize B potvrdil svůj čich na góly. Na Meteoru si nedávno ještě druholigový kanonýr schoval hned dva do závěru úvodního poločasu, v sezoně se tak zlepšil už na pět zásahů. V utkání, které Pražané dohrávali od 33. minuty bez vykartovaného hráče, nakonec zůstal jediným střelcem. Žluto-modří tak bodovali počtvrté v řadě a nadále jsou v patách vedoucímu Mostu.

Fotbalisté Neratovic (ve žlutém) v šestém kole divize B přehráli Ostrov 4:0. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Rozhodl první poločas a červená karta. Možná jsme mohli rozhodnout dřív, ale zase jsme ztroskotali v zakončení. Domácí měli jednu šanci za celý zápas. Kdyby to bylo pět šest – jedna, nikdo by se asi nemohl divit. Co jsme druhý poločas nedali, to je asi i na silvestrovské video,“ hodnotil zápas trenér Neratovic Jiří Brunclík.