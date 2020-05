Na prvním tréninku fotbalistů Neratovic po koronavirové pauze byl nepřehlédnutelným překvapením. Brankář Lukáš Dědek se vrátil z Ostré, aniž by za divizní klub z Nymburska odchytal byť jen jediný mistrák. V rozhovoru potvrdil, že má v plánu znovu hájit branku modrožlutých. „Neratovice jsou pro mě fotbalovým domovem, jsem opravdu šťastný, že mám možnost se vrátit,“ hlásil více než dvoumetrový čahoun.

Zkraje roku jste se loučil, nyní jste zpět. Angažmá v Ostré pro vás mělo asi zcela jiný průběh, než jste očekával, že?

Těžko se mi to hodnotí. Koronavirus bohužel vystavil všem sportům stopku. Pro mě osobně to znamenalo, že za Ostrou nezaznamenám ani jeden start. Na konci přípravy jsem měl problém s kotníkem, který mě nepustil do posledního zápasu předem ukončené sezony. Pak už musel jít kvůli pandemii sport stranou. Jinak v Ostré bylo vše okolo fungování klubu na výborné úrovni, skvělí trenéři i spoluhráči, všichni na pozitivní vlně.

Proč tam tedy nakonec nebudete pokračovat?

Co se týká mého konce v Ostré, nerad bych chtěl šířit spekulace, ale co mám informace, tak hlavní sponzor klubu bohužel v této době prochází určitou krizí a nikdo neví, jak na tom bude. Samozřejmě se to týká i fotbalu, ve kterém už nemá působit na stejné úrovni, jak tomu bylo doteď.

Zdroj: Luboš KurzweilZnovu se tak vracíte do Neratovic?

Jak se říká, stará láska nerezaví… Nejdůležitější pro mě bylo, že o můj návrat stál trenér Brunclík. Neratovice jsou pro mě fotbalovým domovem, jsem opravdu šťastný, že mám možnost se vrátit. Vášeň lidí okolo týmu a ochota být úspěšný jsou v klubu cítit od každého. Vážím si toho, že znovu budu moci být součástí. Jsem přesvědčený, že spojení Dědek – Neratovice bude skvěle fungovat, jako tomu bylo dříve.

Jaké bylo přijetí od staronových spoluhráčů?

To bylo to nejjednodušší. Díky tomu, že jsme si mezi sebou vypěstovali silné pouto, jsem přesvědčený, že jsem jim už i chyběl a těšili se na mě (smích).

Teď už všichni určitě vyhlížíte start nové soutěže, že?

V dnešní době je opravdu těžké odhadnout, jakým směrem se zdravotní situace vyvine a stejně tak, kdy začne nová sezona. Určitě ale budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsem rád, že už můžeme alespoň společně trénovat a víceméně se připravovat na další sezonu, která proběhne snad už bez problémů.