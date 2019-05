„Výhra je pro nás velmi cenná a za průběh zápasů a naši snahu snad i zasloužená, i když jsme inkasovali jako první a zlomili soupeře až na konci,“ ohlédl se za třetím domácím vítězstvím v řadě Jakub Pajkrt. Právě krajní obránce měl na obratu lví podíl. První branku dal, na rozhodující přihrál.

Na přestávku se ale příjemněji odcházelo hostům. Mohla za to standardní situace ze strany, která prolétla mezi hráči a zapadla k zadní tyči. „Soupeř přijel dobře bránit, hrál ze zajištěné obrany a spíše čekal, co mu dovolíme. Nepřesností jsme ztráceli dost míčů a díky tomu byli oni nebezpeční z brejků,“ vrátil se Jakub Pajkrt do prvního dějství, které mohlo pro domácí skončit i hůř. V závěru hráči Olympie dvakrát v rychlém sledu nastřelili tyč, neratovické naděje v té době visely doslova na centimetrech. „Kdyby dali na dva-nula,bylo by to pro nás už těžký,“ potvrdil Pajkrt.

Sám tak mohl po změně stran vystřelit vyrovnání poté, co hosté odvrátili v šestnáctce jeden z centrů pouze k jeho kopačkám. Pro zkušeného beka šlo o premiérový zářez v ročníku. „To je taková moje norma na sezonu, mám spíš pomáhat v obraně než v útočení. I když trenér ví, kde se na hřišti chci pohybovat. Akorát letos jsem ji naplnil docela pozdě, ale jsem rád, že to přišlo,“ usmíval se poté, co v závěru gól okořenil ještě skvěle načasovaným pasem na Josefa Kozáka.

Další ostřílený mazák se vyhnul ofsajdové pasti a chladnokrevnou koncovkou samostatného úniku přiklonil tři body na domácí stranu.

„O poločase jsme si něco řekli, projev a nasazení znovu nebyly špatné. Pořád jsme věřili, že to můžeme otočit. Ve většině zápasu jsme soupeře přehrávali a bylo otázkou, jestli využijeme šance, což se nám na jaře moc nedaří,“ řekl Jakub Pajkrt.

Rád byl i za spoluhráče Kozáka. Střelecký tahoun uplynulých sezon se v té letošní zapal do listiny teprve podruhé. „Pořád je pro nás klíčový směrem dopředu, a i když toho letos na jaře příliš neodehrál, vepředu je znát a góly pořád dávat umí. Jsem rád, že my zkušenější jsme tomu konečně pomohli.“

Neratovice – Březová 2:1 (0:1)

Branky: 61. Pajkrt, 88. Kozák – 36. Bereczký. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:3. Diváci: 130. Neratovice: Dědek – Vorasický, Regner, Chlumecký, Pajkrt – Barták (46. Rejman), Kokoška, Duch, Yaroshenko (88. Vávra) – Kozák (90. Kalabiška), Hrdý (59. Moravec).