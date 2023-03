/FOTOGALERIE, PŘIDÁN SESTŘIH Z UTKÁNÍ/ Potřetí v řadě nedali gól a zatímco doma z toho byl alespoň bod, venku soupeř z čela tabulky znovu nemilosrdně trestal. Fotbalisté Neratovic se z České Lípy vraceli s nepořízenou, jedinou branku utkání vstřelili necelých deset minut před koncem domácí. Osamostatnili se tak na čele tabulky divize B. Poražení jsou s čtrnáctibodovou ztrátou šestí.

Nerger se snaží zblokovat přihrávku Valty. | Foto: Jaroslav Marek

„Měli jsme více ze hry, ale fotbal se hraje na góly,“ glosoval porážku trenér Neratovic Pavel Janeček. Domácí podle jeho slov byli v utkání hlavně šťastnějším mužstvem. „I my jsme měli nějaké šance. Lípa určitě nebyla nebezpečnější. V 82. minutě ale prostřelili Malinu. Bohužel. Nám to tam teď nepadá,“ litoval.

Zdroj: Youtube

Domácí trenér Martin Jánošík mluvil o hodně náročném utkání: „Vydřené vítězství, těžký terén, nepříjemný soupeř, který hrál nátlakově. Na tomto terénu se nedalo moc kombinovat. Musím pochválit kluky za bojovnost a odpovědnost. Gól jsme nedostali a po jedné akci se nám podařilo dát gól. Měli jsme tam i další nějaké šance. Jsme rádi, že jsme dali alespoň ten jeden gól, protože to bylo těžké utkání.“

Jedinou změnu skóre přinesla akce, v níž měl prsty dříve chvíli i neratovický střelec Halbich, po jeho uvolnění se za obranou na straně zjevil Šimon a přízemní střelou překonal Malinu.

Štěstí se na hostující tým nepřiklonilo ani během závěrečného náporu, kdy do šestnáctky soupeře vyrazil zakončovat také Malina. Přímému kopu ze strany zabránila v další cestě na bránu ruka jediného střelce zápasu. Penalty se ovšem hosté nedomohli, duel vzápětí ve velkých emocích hostujících hráčů směrem k sudím skončil.

„Penalta asi být mohla, ale rozhodčí ji nepískl. Nechci se vymlouvat na to, že jsme měli v 93. minutě kopat penaltu. Musíme zapracovat především na naší útočné fázi,“ zůstal po utkání nad věcí kouč Neratovic.

Nuly na kontě vstřelených gólů z posledních tří kol asi nejlépe vystihují, co jeho tým v současnosti nejvíce pálí. „Nejsme schopní se prosazovat v zakončení a v zápasech na to dojíždíme. Když se podívám, kolik jsme v sezoně dali gólů, tak je to žalostné. Z 27 jsme sedm dali ve Vilémově, ze zbytku vychází průměr jeden gól na zápas, což je málo. Musíme se na to zaměřit a zapracovat na tom, případně na příští sezonu najít typy nějakých klasických zakončovatelů.“