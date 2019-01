Mělnicko /FOTOGALERIE/ - Dva body z šesti možných nadělil svatý Václav v domácích předehrávkách divizním celkům z Mělnicka. Neratovice po bezbrankovém průběhu dorazily Motorlet alespoň v rozstřelu, před svými fanoušky neskórovala ani Libiš, která podlehla Zbuzanům 0:3.

„Herně to není špatné, ale chybí gól, který by je i uklidnil,“ jeden ze zhruba stovky příznivců Neratovic (do Libiše zavítalo o trochu víc) shrnul s 90. minutou zápas s Motorletem zcela výstižně.

Domácí dospěli s dalším pražským týmem po týdnu znovu k dělbě, proti zápasu na Meteoru to ale byla od svěřenců trenéra Staňka proti Rajnochovi a spol. docela jiná písnička. Odměna v podobě druhého bodu po Dědkově úspěšném zákroku v sedmé sérii byla zcela na místě.

Na větší šance vedli domácí, v sestavě po více než měsíce opět i s kapitánem Vorasickým, už v poločase zhruba tři jedna. Ve druhém Hrdý zatřásl z přímého kopu břevnem. Do brány ale nedostal ani individuální průnik těsně před vystřídáním.

„Když nedáme gólovky, nemůžeme vyhrát. Hned naše první (Hrdý sám před gólmanem nedal) určila ráz zápasu,“ posteskl si kouč Staněk. Přestože dobývání brány Motorletu kýžený efekt nepřineslo, ocenil, že se jeho tým nenechal „vybláznit“ a udržel čisté konto.

„S výkonem jsem spokojený, chybělo jen něco proměnit,“ dodal s tím, že podobná utkání nejsou pro jeho svěřence jednoduchá. „Motorlet nejspíš přijel pro bod. Hrál hodně z bloku, nechal nás tvořit a urputně bránil. Hrozil jen střelami z dálky nebo po standardkách, které jsme jim hlavně v prvním poločase dali,“ líčil trenér Neratovic.

Zbuzany servírovaly lahůdky

V Libiši se sice 120 diváků dočkalo gólového koření, ale pouze do domácí brány. Hosté ze Zbuzan nakročili za udržením postavení v čele tabulky ještě do přestávky. Proti důrazně hrajícímu soupeři udeřili poprvé po necelé půlhodině. Učebnicový brejk spoluhráčů téměř přes celé hřiště zakončoval patou Přeučil.

Stejný hráč se parádně, tentokrát z trestného kopu, prosadil i pět minut po změně stran, kdy už hosté nemohli spoléhat na tvůrčí schopnosti zraněného kapitána Ličky. Po další standardce a trefě Matějky bylo nad slunce jasné, že Libiš zůstane v domácím prostředí i po osmém kole na nule (a s hrozivým celkovým skóre 3:17).

Neratovice – Motorlet Praha 1:0 npRozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Neratovice: Dědek – Chlumecký, Šulc, Regner, Stýblo – Vorasický (63. Barták), Kokoška, Kozák, Ďurinda – Hrdý (79. Pajkrt), Weiner (55. Brusch).



Libiš – Zbuzany 0:3 (0:1)Branky: 25. a 49. Přeučil, 55. Matějka. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 5:0. Diváci: 120. Libiš: Brožek – Bíba (86. Novotný), Pešek, Macháček, Kvída (72. Macháč) – Očovan (82. Dobrovolný), Vaněk, Dušek, Prieložný (65. Škoda) – Zeman (65. Šobr), Stibora.