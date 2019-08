„Začít sezonu porážkou doma je špatně. Fotbal je o gólech a ve finální fázi jsme zmatkovali a působili naivně,“ mrzely libišského kouče Luboše Urbana především neproměněné šance.

Po gólech volaly hned ty ze samého úvodu. Stibora se během pěti minut ocitl dvakrát tváří v tvář hostujícímu gólmanovi, Martinovský ale z důležitého minisouboje vyšel pokaždé jako vítěz.

Skóre se tak po necelé půlhodině měnilo na opačné straně. Stoper Macháček přišel při rozehrávce o míč, který se po výstavní ráně Zbudila zpoza šestnáctky zatřepetal v síti. Domácí kapitán si později kalich hořkosti dopil do dna.

Zatímco nejméně dvě slibné šance Východočechů na pojistku jeho tým i s přičiněním Brožka ustál, ve druhé půli kapituloval po nevinně vyhlížejícím přímém kopu ze strany. Právě Macháček při snaze o odkop přízemního centru trefil míč na mokrém terénu tak nešťastně, že překonal vlastního brankáře – 0:2.

Do správné brány dokázala Libiš skórovat až těsně před vypršením oficiální hrací doby. Přibyl založil na vlastní půli pohlednou akci, kterou po přihrávce od střídajícího Hamady, dalšího novice v sestavě, s ledovým klidem uklidil k zadní tyči.

Podle kouče Urbana šlo ovšem v zakončování akcí o výjimku a za příklad dával i nepřesnou ránu Šobra, který mohl vykřesat jiskru ještě o něco dříve. „Ze čtyř pěti gólových situací je to málo. V páté minutě jsme mohli vést dva-nula. Na šance jsme vyhráli, ale ve finální fázi jsme nebyli dostatečně kvalitní,“ láteřil Luboš Urban. Z utkání si ale odnesl i pozitiva. „Pokud bychom prohráli a nevytvořili si šance, bylo by to horší. Bylo vidět, že naše rychlost na jejich obránce platí.“

Na hřišti domácím zřejmě o to citelněji chyběl Peter Očovan. Zkušený ofenzivní hráč si poranil koleno na středečním tréninku. V Libiši věří, že do příštího mistráku v Čáslavi bude v pořádku. Už ve středu čeká kohouty opět doma atraktivní pohárová konfrontace s třetiligovými Zápy.

Libiš – Letohrad 1:2 (0:1)

Branky: 90. Přibyl – 25. Zbudil, 66. vlastní. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 3:3. Diváci: 110.

Libiš: Brožek - Bíba, Pešek, Macháček, Kvída – Šobr, Tylšar (81 Dušek), Vaněk (54. Hamada), Beneš, Přibyl - Stibora.