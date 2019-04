Neratovičtí na jaře urvali na hřištích soupeřů pouze bod. Vylepšit bilanci chtěli proti čtvrtému a vykročili slibně. Hlavičkový biliard domácích hráčů po rohovém kopu v závěru poločasu skončil po odrazu od zkušeného Jana Rajnocha až za brankovou čárou.

Vedení ale zraněními nadále okleštěná hostující sestava udržela pouze dalších šest minut druhé půle. Domácí Kostka ji usvědčil, že bránění standardních situací nepatří v jarních kolech zrovna k silným stránkám.

Druhý a nakonec rozhodující gól byl tak trochu bleskem z čistého nebe. V poločase střídající Janda lízl do sítě pohotový centr od postranní čáry. Následná gólová repríza Pražanů sice kvůli faulu neplatila, přesto se hosté na body zaručující výsledek už nedotáhli.

Mrzet je může především šance Kozáka, který ještě za nerozhodného stavu ztroskotal z bezprostřední blízkosti na Foferkovi. „Tam se zápas asi lámal,“ věděl po závěrečném hvizdu trenér Neratovic Tomáš Staněk a hodnotil dál: „Nechci vypadat jako blázen, ale s výkonem týmu jsem dnes spokojený. Hráli jsme dobře, v prvním poločase výborně. Nemáme se za co stydět. Bojovali jsme na hranici možností. Hráčům bych chtěl poděkovat, jak zápas odvedli. Za snahu a rvavost by si alespoň bod zasloužili. To bychom ale museli uhlídat alespoň tu standardku.“

Podle kouče nakonec rozhodla personální krize, kterou před utkáním prohloubily absence Vorasického a Nováka. „Rozhodla lavice. Bylo cítit, že Motorlet mohl nasadit čtyři živější hráče. My jsme pracovali, ale nedokázali to přetavit. Pozitivem je nasazení dalších dvou dorostenců (Malák, Majerech), ani jeden nezklamal.“

Motorlet Praha – Neratovice 2:1 (0:1)

Branky: 51. Kostka, 74. Janda - 39. vlastní. Rozhodčí: Hrkal. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

Neratovice: Dědek – Stýblo, Regner, Kalabiška (82. Majerech), Pajkrt – Rejman, Duch, Kokoška, Malák – Kozák, Moravec (81. Hrechko).