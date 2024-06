Poločas skončil bez gólů, zato druhý jich přinesl hned pět… Druhý poločas byl už trochu divočejší, domluvili jsme se v šatně, jak chceme hrát, a myslím, že jsme to plnili dobře. Zůstávali jsme v obranném bloku a vyráželi jsme do protiútoků, kde jsme vstřelili gól. Skvělé, ale škoda, že jsme náskok neudrželi a do pěti minut to bylo po smolném gólu 1:1. Pak jsme dostali další na 1:2, ale díky bohu, myslím, že jsme měli i trochu štěstí. Díky bojovnosti a soudržnosti jsme zápas nakonec otočili a zvládli jsme to za tři body. Takže to byl pro diváky hezký zápas.

Z toho vyplynulo i vyloučení poté, co brankář Měsíček jednu z nich hasil za cenu červené karty, že? Bohužel, přišlo vyloučení, a byli jsme o jednoho hráče méně. Samozřejmě jsme potom trochu změnili styl hry, více jsme se soustředili na obranu a myslím, že nám to celkem šlo.

Tomáši, pojďme po stopách zápasu z vašeho pohledu… Myslím, že jsme do zápasu vstoupili celkem dobře. Vytvořili jsme si nějaké šance, které jsme, bohužel, neproměnili. A co se týče Meteoru, musím říct, že hráli velmi nebezpečně dopředu, jejich hráči se hodně dostávali za naši obranu. Také měli své šance.

V deseti je výhra proti tradičnímu soupeři určitě ještě o to cennější…

Ano, ukázala se naše mentalita, jak jsme na tom, že jsme na vítězné vlně, soudržnost týmu… Výhra je rozhodně cennější.

Jaké to bylo, když jste místo obvyklé jedničky měli za zády téměř celý zápas (od 25. minuty) patnáctiletého dorostence Šimona Velického?

Poradil si s tím skvěle. Pomohl nám, chytal výborně, takže jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Pro něj to byla výborná zkušenost, takže to je jenom dobře.

Měl jste zvláštní motivaci po tom, co jste si dal vlastní gól, skórovat i na druhé straně?

No, samozřejmě, když si dáte vlastní gól, tak to jde trochu za vámi. I když tady možná přede mnou hráč míč ještě lehce tečoval. Už jsem byl v takové pozici, že mě míč trefil do boku a odrazil se do brány. Ale samozřejmě potom chcete týmu nějakým způsobem pomoci, tak jsem rád, že se mi to dnes podařilo.

Pomohla standardní situace, že?

Ano, přesně tak. Byli jsme trochu domluvení, jak to budeme kopat, a přišel míč na zadní tyč.

PODÍVEJTE SE: Hodnocení zápasu z domácí kabiny:

| Video: Youtube

FK Neratovice-Byškovice – Meteor Praha 3:2 (0:0)

Branky: 56. A. Weickert, 73. Chlumecký, 86. Šlegl – 59. vlastní Chlumecký, 66. Kordiak. Rozhodčí: Matula. ŽK: 4:1. ČK: 25. Měsíček (N.). Diváci: 100. Neratovice: Měsíček – Šimkovský, Kalabis (46. Salimehmed), Chlumecký, Z. Weickert (26. Velický) – Pavlík, A. Weickert (61. Freisler), Nerger, Valenta (77. Vorasický) – Jelínek (61. Šlegl), Vokoun.