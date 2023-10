/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět domácích zápasů, pět výher. Fotbalisté Neratovic se i po desátém kole mohou v divizi chlubit skvostnou bilancí na svém hřišti. Poslední zářez učinili proti před utkáním druhému Újezdu. Navíc po obratu nepříznivého výsledku, který svými góly zařídili stopeři Kalabis s Chlumeckým.

Neratovice – Újezd Praha 4 (2:1). Jedna ze dvou velkých šancí domácího stopera Jana Kalabise během prvního poločasu. | Video: Jan Sláma

Gólově se neratovické snažení o třetí výhru v řadě rozjelo až po změně stran. A nejdříve do brány, kde to domácí vidět nechtěli. Sotva minutu poté, co v poločase střídající Dobiáš napálili ze své druhé slibné možnosti břevno, se pískala penalta na opačné straně. Brankář Měsíček byl u propadnutého míče o zlomek později než Tomaides a fauloval. Velička z penalty poslal Pražany do vedení.

Že trvala radost hostů slabých deset minut, zařídil Kalabis. Míč propíchnutý do sítě po čtvrtém rohovém kopu v rychlém sledu byl pro stopera s číslem dvě velkou úlevou poté, co z podobných pozic spálil až neuvěřitelně dvě největší šance prvního poločasu.

Ve čtvrté minutě nastavení se stejná standardní situace stala hostům osudná znovu. Šobrův centr na zadní tyč dopravil do sítě kapitán Chlumecký, další člen obranné řady. S obrovskou radostí v domácím táboře zároveň utkání ihned skončilo.

Sestřih utkání a ohlasy domácích:

Zdroj: Youtube

Neratovice – Újezd Praha 4 2:1 (0:0)

Branky: 60. Kalabis, 90+3. Chlumecký – 51. z pen. Velička. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 32. Valenta, 90+3. Chlumecký. Střely na bránu: 9:3, mimo: 5:3. Ofsajdy: 1:1. Rohy: 10:1. Fauly: 15:20. Diváci: 150.