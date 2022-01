"Vltavín byl výborný soupeř, hodně nás prověřil. Bylo vidět, že jsou sehraní, my se teprve dáváme po prvních trénincích dohromady. Po prostřídání do druhé půle Vltavín trochu vypadl, což jsme využili. Po našich chybách ale hosté otočili. Byl to ale první zápas, takže z toho neděláme žádnou vědu. Z naší strany to bylo hodně syrové, musíme se sehrát," shrnul zápas trenér Neratovic Jiří Brunclík.

V sestavě, kterou po půli dost protočil, se objevili někteří noví hráči - podrobnosti přineseme později.

Ve druhé polovině nadcházejícího týdne neratovický kádr absolvuje na tradičním místě v Krkonoších zimní soustředění. Další zápas má v plánu poslední lednovou sobotu, kdy opět doma změří síly s Litoměřickem.

