„První půlku hodnotím jako výrazně lepší, ale i tak máme ještě hodně daleko k ideálu. V úvodu druhé půlky se nám podařilo navýšit skóre na 2:0. Následně po velkém prostřídání upadla naše hra do podprůměru a zaslouženě jsme dvakrát inkasovali,“ okomentoval remízu s mužstvem ze Štěchovic kouč Neratovic Jiří Brunclík.

Okresní svaz ocenil nejlepší. Přeboru vládla opora Beřkovic, slušnosti EMĚ

Libiš si na sobotu naplánovala hned dva zápasy. V prvním podlehla 0:3 přeborovému Zličínu, v odpoledním se pak o něco silnější sestava rozešla smírně 5:5 s kombinovaným týmem pražské Admiry (ČFL + divize).

Neratovice - Povltavská FA 2:2 (1:0)

Branky: 40. Kühnel, 52. Kalabiška.

Neratovice: Malina (69. Brejcha), Pavlík, Tokar (69. Jindřich), Kalabis, Chlumecký, Šobr (46. Kalabiška), Kühnel (69. Šamša), Duch, Buriánek (55. Šiler), Dobiáš, Nerger (55. Gombáš).



Libiš - Zličín 0:3 (0:0)

Branky : Pyšek 2, Merta.



Libiš – Admira Praha 5:5

Branky Libiše: Jánský 2, Přibyl 2, Machytka.

„Dopoledne za nás hrálo pět dorostenců a zkoušeli jsme i další hráče, které máme k dispozici. Přesto jsem si myslel, že to uhrajeme lépe,“ neskrýval trenér Sokola Miroslav Kratochvíl zklamání z výsledku s účastníkem nejvyšší metropolitní soutěže.

Odpolední utkání bylo z pohledu libišského fanouška o hodně atraktivnější, přineslo po pěti gólech na každé straně. „Pro diváky dobrý. Z mého pohledu bylo branek až moc. Ale je to příprava, tak proč ne. Utkání nám rovněž něco ukázalo. Takové finále přípravy bude ve středu proti Vltavínu,“ zmínil kouč závěrečný přípravný duel a zároveň znovu potvrdil, že v týdnu se vedení mužstva rozhodne o bližší podobě podzimního kádru.

Chybět by nově neměl dvacetiletý útočník Matyáš Jánský. Hráč, který by měl přestoupit z Motorletu, se uvedl dvěma góly. „Splňuje to, co čekáme od hrotového útočníka – je vysoký, má předpoklady, je gólový, což potvrdil i proti mladému běhavému týmu Admiry,“ představil Kratochvíl jednu z prvních posil. Ty další odhalí nejbližší dny…

VIDEO: Revoluční změna! Kluby si odsouhlasily návrat ke dvěma třetím třídám

Na rozdíl od letoška znovu hlavního rivala Neratovičtí plánují v týdnu už pouze trénink, v sobotu od 10:15 pak v předkole poháru přivítají Čáslavi. Libiš po středečním testu s Vltavínem vyzve v souboji o postup do prvního kola v tradičním čase domácích zápasů Kolín.