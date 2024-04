/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na podzim fotbalisté Brandýsa svého sobotního soupeře na jeho hřišti docela trápili, ale na jaře Kladno předvádí jiný fotbal, a to i na hřištích soupeřů. U Labe v odvetách stoprocentní hosté potvrzovali svou dominanci od první do poslední minuty. První jarní porážka domácích nabrala až ostudný rozměr: 0:8!

FK Brandýs - SK Kladno (0:8). Dominik Šíma připravil Matěji Šnoblovi druhý gól jako na zlatém podnose. | Video: Luboš Kurzweil

"Obrovské zklamání," shrnul debakl trenér Brandýsa Michal Voljanskij. "Věděli jsme, že přijede obrovsky kvalitní mančaft, a to i díky trenérovi, který je neskutečně pozvednul. Takový nářez jsme nečekali. Nechtěli jsme hrát nějakého zaňďoura, ale na soupeře nalézt a hrát fotbal. Možná to byla chyba," uvažoval po utkání.

Aktuálně není v divizi B mužstvo s lepší formou. Kladno na jaře zvládlo vítězně všech šest zápasů se skóre 24:2. A tak může litovat jen zbabraného podzimu, kde ztratilo na Chomutov propastných 12 bodů.

V Plaňanech bez rozhodčích. Stojím za nimi, vzkázal šéf krajského fotbalu

V Brandýse čekala mužstvo zajímavá zkouška, protože domácí, kteří na jaře dosud neprohráli a doma byli stoprocentní, hrají na umělé trávě. I s tím se ale družina kouče Zdeňka Haška v pohodě popasovala. Už po čtyřech minutách se za obranu dostal Šnobl, udělal kličku i gólmanu Starečkovi a hosté vedli. Šnobl brzy připojil po krásné kombinaci až do kuchyně druhou branku, a to ještě Kladno nějaké šance zahodilo.

Domácí hrozili jen ze standardek, nejvíc v závěru poločasu, ale po obrátce se pro ně zápas stal noční můrou, a konce se nemohli dočkat. Kladenští spustili tajfun skvělých akcí, výborných zakončení a nakonec nasázeli do sítě Brandýsa dalších šest kousků.

Vokoun srazil kulišárnou svůj bývalý tým, Neratovice na vítězné vlně

Vše odstartoval hrubkou Stareček, po jehož námazu Šíma zvýšil na 0:3. Pak vypálil dokonale zpoza vápna Šnobl a uzavřel tak svůj hattrick. Vzápětí Šíma zakončil bleskový brejk, a kdyby trenér Zdeněk Hašek oba útočníky nestáhl, aby by v krasojízdě pokračovali. Ale i po masivním čtyřnásobném střídání Kladno vládlo. Kafka po zranění gól potřeboval a domácí obrana mu na něj solidně namazala.

Třešničky na dortu ještě přišly. První dozrála Houhovi, který za půlkou nádherně natáhl a přehodil marně se vracejícího brankáře Starečka. A na konci, když domácí zmařili svou jedinou šanci, dostal průnikovou přihrávku Kalina a po letech se tak mezi střelci Kladna opět objevilo slavné jméno bývalého ex-ligisty. Pro mladého Vaška to byla první trefa mezi chlapy a čeká ho tučné zápisné. A Kladeňáky veselá cesta domů, v Brandýse ještě nikdy tak dobře nezahráli.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Hráli jsme dobře. Vyhovovalo nám, že soupeř, který měl na jaře skvělé výsledky a doma ještě neztratil, chtěl hrát fotbal. My dali brzy gól a do puntíku jsme splnili, co jsme si před zápasem řekli. Byli jsme zodpovědní a ukázali kvalitu v kombinaci i zakončení,“ chválil mužstvo Zdeněk Hašek.

Podle něho navíc po přestávce Brandýs trochu odpadl fyzicky, zatímco jeho mužstvo dostalo vitamínovou injekci v podobě čtyř čerstvých hráčů. „Ti chtěli hrát také, hodně to oživili. Přitom jsou tam i starší kluci jako Tonda Holub nebo David Čížek, kteří nejsou uražení, ale naopak jsou mladým hráčům výbornými mentory. Co vidím, tak i kabina teď funguje velmi dobře,“ je rád Zdeněk Hašek.

FK Brandýs n. L. – SK Kladno 0:8 (0:2)

Branky: 4., 19. a 57. Šnobl, 50. a 60. Šíma, 65. Kafka, 71. Houha, 87. Kalina. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:0. Diváků: 200.