2:1, 3:0, 2:1. Třikrát po sobě tým z Mělnicka slavil doma výhru v duelu týmů, které tradičně patří k tomu lepšímu v divizi, ale na postup to úplně není. Minimálně Neratovice mají letos šanci to změnit.

Když po první bezbarvé půli získal kladenský mladík Donát míč na půlce a nádhernou střelou potupil na způsob Patrika Schicka brankáře Dědka, museli tleskat všichni fanoušci. Zaskočilo to i domácího favorita, jemuž se sice nepovedlo získat po Radku Dosoudilovi další ligovou posilu Stanislava Klobásu (hrát by měl až ve středu pohár), ale i tak mají zkušenější tým.

Kladnu se sice vrátil po dovolené do sestavy Čížek, jenže dlouhodobě chybí Hanzlík a k němu se přidali Říha, Pechr a na dlouho vypadl ze sestavy také nadějný Šátek.

I proto se hosté po gólu spolehli zejména na pevnou defenzivu, nicméně Neratovičtí se do šancí dostávali. A v závěru zápas otočili. Nejprve si pomohli penaltou za zákrok Holuba na mladého Buriánka, která se sice hostům nezdála, na druhou stranu je ale nutné říci, že zatímco před rokem nechvalně proslulá trojka černokněžníků Kříž, Grimm a Janoch uspořádala na Kladno brutální zářez, tentokrát sudí pískali rovinu.

Domácí i tak vyhráli. Radosta z penalty nezaváhal (stejný hráč před deseti roky hrával i za Kladno) a v poslední minutě hosté odvrátili standardku jen k Duchovi a jeho rána prošla celou houštinou těl za bezmocného Vokouna. "Pro nás strašně těžký zápas. Měli jsme rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme nedali dvě velmi dobré šance. Ve druhém poločase nás Kladeňáci nachytali a krásným gólem otevřeli skóre. Pak jsme byli chvíli vypnutí a museli prostřídat. Paradoxně to na sebe vzal ten nejmladší hráč, kterého tady máme. Famózně si dovolil jeden na jednoho, penalta byla jasná. Před druhým gólem na něj byl další faul," chválil mladíka Daniela Buriánka trenér Jiří Brunclík.

„Pro nás je to krutý výsledek, jak mi řekl i domácí Radek Dosoudil. Ale je to fotbal, musíme jít dál. Dnes bylo jasné, že to bude víc o boji, protože ani domácí nehrají nějaký kombinační fotbal, ale spíš míče nakopávají,“ smutnil naopak trenér Kladna Dušan Binder, jemuž se v úvodu angažmá nedaří a potřeboval by dobrý výsledek.

K tomu bylo blízko po první brance. „Byla krásná a byla odměnou za naši zvýšenou aktivitu v úvodu druhé části. Tam jsme měli dobrou pasáž, ale více šancí měly celkově Neratovice. Ještě máme velký prostor na zlepšení,“ dodal Dušan Binder, jehož tým nyní čeká první kolo poháru, v němž Kladno přivítá ve středu Limberského Domažlice.

Neratovice čeká Varnsdorf, ale koukají hlavně na další divizní zápas na půdě největšího favorita divize B - Souše. Půjdou do něj asi oslabené. "Zranění dvou hráčů je negativem zápasu. Jak u Martina Šobra, tak u Roberta Kokošky to myslím bude na dlouho. Oba patří ke stavebním kamenům týmu. Musíme se s tím ale poprat. Máme dvacet jedna hráčů, teď přivedeme ještě jednoho - nadstandardního. Do Souše pojedeme něco urvat."

Neratovice – Kladno 2:1 (0:0). Branky: 81. Radosta, 90. Duch – 47. Donát. Rozhodčí: Martínek. Diváků: 185.



Neratovice: Dědek – Kalabis, Chlumecký (59. Janíček), Dosoudil, Kokoška (31. Kalabiška), Dohnalík, Šobr (44. Malák), Duch, Vorasický, Gombáš (59. Buriánek), Radosta.



Kladno: Vokoun – Ježdík (76. Kolářský), Noll, Javorek, Borák – Holub, Růžička (84. Procházka), Donát – Pospíšil, Čížek – Šnobl (83. Abrham).