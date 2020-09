Pikantní přestup. Z Jíny je Libišák, napoprvé prý málem zamířil do kabiny hostů

Před pár lety by se jeho přestup do Libiše pomalu rovnal odchodu Tomáše Řepky do Slavie. Poslední sezony ale Pavel Jína strávil pouze ve čtvrté třídě, přeřazením Sokola do jiné divizní skupiny navíc rivalita s Neratovicemi značně otupila. Osmadvacetiletý stoper tak v dresu někdejšího úhlavního konkurenta zkouší restartovat svou v mládeži nadějně rozjetou kariéru.

Pavel Jína (vpravo) ještě v dresu Neratovic v utkání se svým současným klubem. | Foto: Luboš Kurzweil

Čtvrtý podzimní mistrák fotbalistů Libiše zaujal zdaleka nejen hladkým vítězstvím na půdě Hlinska. Mezi hráči, kteří do něj zasáhli, figurovalo i jedno dost nečekané jméno. Pavel Jína, někdejší lídr defenzivních řad sousedních Neratovic, v týdnu přestoupil z Mlékojed. Ve čtvrté nejvyšší soutěži nastoupil po bezmála čtyřech letech. „Nějakou dobu jsme byli s vedením Libiše v kontaktu a lákali mě, abych to šel zkusit. Všechno se to sešlo tak nějak v příhodnou dobu, plácli jsme si a je ze mě opět divizní hráč, i když pořád s nějakými kompromisy,“ odhaluje s úsměvem pozadí změny dresu. Přibyl zatloukl hattrick, posílená Libiš slaví první výhru Přečíst článek › V Hlinsku naskočil do pořádně rozjetého vlaku, v závěrečné dvacetiminutovce vypomáhal s bráněním dvoubrankového náskoku, který kohouti nakonec ještě pojistili. „Chybí mi kondice a stále přebývají kila. Ale jsem rád, že jsem se na hřiště dostal. Na tréninku jsem nebyl skoro tři roky. S každým dalším to snad bude lepší. Určitě potrvá, než budu schopný odehrát nějaký delší časový úsek. Počítám, že podzim bude spíš takový testovací a uvidí se v zimě,“ komentoval svůj první start. Ten se samozřejmě neobešel bez reakce někdejších spoluhráčů z Neratovic, byť se tým od jeho odchodu už poněkud obměnil. „Kluci z Neratovic mi samozřejmě hned psali. První Venca Vorasický, kterého tímto pozdravuju, a doufám, že za tuhle zmínku dostane pokutu. Jsem na jednu stranu asi rád, že jsme v jiné skupině. Zápas by to byl pro mě velmi zvláštní. I v Libiši jsem poprvé malém mířil do kabiny hostů,“ přiznal odchovanec žlutomodrých barev, které před přesunem přes Labe opustil pouze v dorostu, kdy to zkoušel v pražské Slavii. Nyní před ním stojí další nová výzva… Jeden postup už v Česku vystřílel, v nové sezoně Yakyma řádí v útoku Cítova Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu