„Těžký program s minimem času na regeneraci byl znát,“ přiznal asistent neratovického trenéra Michal Voljanskij. „Měli jsme tam řadu nepřesností, málo pohybu bez míče, žádný nápad. S fotbalem to z naší strany nemělo nic společného,“ potvrdil, že si trenérský štáb měl s týmem o přestávce znovu co říct.

Třetí zápas v sedmi dnech. Čtvrtá nejvyšší soutěž má za sebou anglický týden. Pro Neratovice dopadl nejlepším možným způsobem – ziskem devíti bodů. Ve výkonech by se ale rezervy našly. V sobotu stejně jako předtím v úterý s Českou Lípou hlavně v prvním poločase.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.