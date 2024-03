Staronovou posilu chystají před víkendovým třetím jarním utkáním v divizi B fotbalové Neratovice. Do jejich tábora se po krátkém působení v mateřském Slovanu Velvary vrací Jakub Šimkovský.

Jakub Šimkovský ve druhém poločase zvyšuje na 2:0 | Video: Luboš Kurzweil

U Labe s pokračováním Šimkovského původně počítali. Jenže Slovan v zimní přestávce převzal nový trenér a odchovanec pražské Slavie tam absolvoval nejen přípravu, ale v základní sestavě i úvodní dvě jarní odvety.

Nezasáhl až do té třetí s Brozany a v týdnu poté vyšlo najevo, že se znovu chystá s Neratovicemi. Podle informací z jejich vedení by se příchod měl stihnout doladit i formálně do sobotního utkání v Hřebči.

Zimní přestupy: Vysoká bez jedničky, ve trojce návrat od největšího soupeře

Samotný hráč Deníku řekl, že za rozhodnutím pro návrat stály neshody s trenérem Vasilem Boevem. I po dvou jarních kolech, pro Neratovice nevydařených, Šimkovský zůstává s pěti góly jejich nejlepším střelcem. Na hřiště přitom nastupuje jako obránce hlavně s defenzivními úkoly. Po dvou porážkách bez vstřeleného gólu se přednosti jednatřicetiletého hráče budou modrožlutým hodit.

„Samozřejmě jsem sledoval i celou přípravu. V posledním utkání se Slaným to byl spíše zápas blbec. Měli mnoho stoprocentních šancí, bohužel nedali gól. Ale síla týmu je velká. Je to jen o tom naklonit štěstí teď už na naši stranu,“ věří Jakub Šimkovský. Bude právě on tím, kdo tým pozvedne?