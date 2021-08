Zápas přinesl spoustu šancí na obou stranách, o čemž svědčí i konečný výsledek. Zachytal jste si?

Jo. V prvním poločase jsme měl dvě chycené střely. V jednom případě, kdy padl gól, tam naštěstí zafungovala ofsajdová past.

Za áčko si vás prakticky nevybavuji. Jak jste se vůbec do Libiše dostal?

Myslím, že v roce 2012 jsem přišel z Neratovic, to jsem hrál ještě útočníka. Až v Libiši ze mě udělali brankáře. Chytám tu za béčko a jako výpomoc - trojka do áčka. Při zranění Michala Brožka i Patrika Velka zbylo místo na mě. Patrik se ještě nedal zcela do pořádku po zranění z prvního utkání, Michal si snad v Čáslavi natáhl sval.

Pro vás tedy vůbec první divizní start?

Ano, za áčko mám kromě toho už jen pohár před dvěma lety, asi dvacet minut, tehdy ještě pod trenérem Šenkeříkem (při výhře 7:0 na Pšovce).

Nechybělo mnoho a vaše premiéra byla vítězná. Co říkáte na to, že jste výhru ztratili až při úplně posledním útoku soupeře a nakonec brali jen bod?

Je to málo a bolí to. Když už odbyla devadesátá a pan rozhodčí nastavoval v uvozovkách jen minutu, fakt jsme si mysleli, že už to dotáhneme do vítězného konce. Bohužel se nepovedlo. Hostující hráč prostřelil chumel lidí před sebou.

Na první pohled šlo o nechytatelnou střelu…

Trefil to asi jako jednou za život. I hráči Kosmonos říkali, že se to stává jednou za čas.

Překvapilo vás něco při vašem prvním divizním utkání?

Asi tempo hry a také technika hráčů, která je tady oproti hráčům z okresu na úplně jiné úrovni. Musel jsem se tomu přizpůsobit, protože i pro brankáře je hodně důležitá hra nohama. Trenéři mi říkali, abych se ničím nestresoval a hrál v klidu. Musely tak bohužel být i nějaké dlouhé balony. Z mého pohledu ale dobré.

Na první pohled na vás nebyla znát žádná tréma. Měl jste to tak i uvnitř?

Nebylo co ztratit. Mohl jsem jen získat – zkušenost a dejme tomu i šťastné vítězství.

Vyčítáte si zpětně něco, co byste třeba nyní udělal jinak?

Vyčítám si možná ten první gól, při kterém jsme nemusel tak brzy na zem. Při penaltě jsem si vybral blbou stranu a třetí rána nechytatelná. Z mého pohledu jsem balon viděl přes chumel asi devíti hráčů opravdu až ke konci.

Odpoledne vás čeká ještě duel za béčko?

To už ne, přenechám roli druhému brankáři v béčku Michalu Škrnovi.