Byl to váš nejlepší zápas?

Co se týká gólů, tak stoprocentně. Hattrick se mi naposledy povedl někdy v mládeži, v juniorce. Spadlo mi tam úplně všechno. Na rozdíl od jiných zápasů, kdy se nepodaří proměnit nic.

A to jste nehrál vyloženě na hrotu, že?

Hrál jsem křídlo. Do Neratovic jsem přicházel jako krajní obránce a začínal tedy na beku, pak přišla změna a trenér mě dal dopředu. Myslím, že to zatím funguje. Nějaké góly jsem dal, asistence mám taky. Za mě dobrý.

S postupem už to ale asi nevyjde…

To nás samozřejmě mrzí. Jaro bylo pro nás těžký. Prostě se to nepovedlo. Příští sezonu budeme pokračovat, musíme se snažit být ještě lepší a snad se to povede.

Brandýs bývá tradičně hodně nepříjemný soupeř, ale tentokrát tři nula po patnácti minutách, to se pak asi hraje skvěle, že?

Bavili jsme se o tom před zápasem, že je to derby, a musíme do něj dobře vstoupit. To se povedlo hodně dobře. Čekali jsme od nich, že do zápasu vlítnou, bude to náročnější, co se týká důrazu, že nás pokopou… Nám tam ale spadly, jestli se nepletu, první tři střely, a to rozhodlo. Pak už se to je nějak dohrávalo.

Podobně pohodový zápas jste na jaře asi určitě nehráli, souhlasíte?

Určitě. První a poslední tak pohodlný. Na jaře jsme takový neměli, ani jsme snad nikdy nevedli tři nula o poločase. Za nás super. Kéž by jich bylo víc.

Už vás v kabině zkasírovali za hattrick?

Hned, jak jsem dal třetí gól, ke mně běžel Voras (Václav Vorasický) a hlásil, že mi to píše. Už po druhém tam byly nějaké náznaky od kluků, že když dám ještě jeden, tak se mi to prodraží, což se stalo.

Tak za kolik?

Asi za pětikilo mi to tam vypsal. Blíží se rozlučka, takže si asi budu muset něco půjčit v bance.

Jak celkově pohlížíte na jaro v Neratovicích? Splnil přestup vaše očekávání?

Splnil. V Hostouni jsme si nějak nerozuměli s trenérem, což je už ale uzavřená kapitola. S panem Kaňkou (předseda FK N-B) jsme přestup dlouho řešili. Chtěl jsem do Neratovic jít. Mám to kousek z Mělníka a nechtěl už nikam moc dojíždět. Sedli jsme si a ujasnili si vzájemná očekávání. Chtěl jsem pomoci k postupu. Snad jsem udělal dobrý dojem. Co se týká týmového hodnocení, tak jsme cíl nesplnili. Mrzí nás to všechny, bohužel s tím teď už nic neuděláme. Musíme se zamyslet, rozebrat nějaké zápasy, poučit se a od léta do toho vstoupit znovu – už jako zkušenější tým, který by měl vědět, jak se o postup hraje.

Na Most vám nechybělo moc (aktuálně tři body). Která vaše jarní ztráta byla tou kritickou?

Před jarem jsme o dva body vedli. Na Kladně přišla zbytečná ztráta ve spíše remízovém zápase, ve Štětí… To byl zápas, kdy jsme nepodali vůbec dobrý výkon a vyhrát jsme si ani nezasloužili. Všechno jsou to týmy, proti kterým se vyhrává těžko. Teď jedeme ještě do Lípy, takže kdyby se hrálo o postup, nic hotového ještě není. Lípa nám dýchá na záda, takže by to bylo zajímavý až do posledního kola. V Lounech jsme vedli o poločas dva nula, oni dohrávali v deseti a konec 2:2. To jsou zápasy, které rozhodují. Otočilo se to proti nám a Most si to asi zaslouží víc.

Co neratovická kabina – jak jste zapadl?

Úplně v pohodě. Nejsem typ, který by s tím měl problém. Kluci jsou tu skvělí. V šatně je sranda i všechno, co tam má být. Jediné, co nás mrzí a vyčítáme si, že jsme nepostoupili.

