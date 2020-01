I když o výsledky jde v přípravě mnohdy až na posledním místě, ten úvodní má pro Neratovice svou váhu. Hned z několika ohledů. Pod novým trenérem napoprvé nastoupila z poloviny obměněná podzimní sestava. Proti pak stál čtvrtý tým podzimu ve své skupině, který měl v přípravě na kontě už dva skalpy soupeřů z přeboru a byl tedy o něco rozehranější.

„Utkání jsme pojali spíše jako jeden z testů pro kluky, co se vrátili z hostování, nebo tu jsou na testech,“ přiblížil trenér Jiří Brunclík. „Narazili jsme na hodně kvalitního soupeře. Je vidět, že Kolín nenechává nic náhodě s ambicí na postup. O to víc si ceníme, že jsme ho dokázali porazit,“ pochvaloval si pozitivní impulz do další práce.

Utkání potvrdilo, že v Neratovicích hodlají dát ještě větší prostor mladým. Z patnáctky, která do něj zasáhla, bylo šest hráčů narozených v roce 2000 a jeden dokonce v roce 2004. Obavy, že soupeř na malé umělce přehraje mládí svým důrazem, se ukázaly jako liché. Naopak.

Souboj dvou divizních celků vyhrál ten, který nastupuje ve skupině B a patří mu devátá příčka. Jediný gól inkasoval až při dvoubrankovém vedení.

„Neratovice vyhrály zaslouženě. Zápasu daly víc. Naši hráči měli v hlavách zřejmě středeční jasnou výhru nad Poděbrady a nepřistoupili k tomu kvalitně jako soupeř, který hrál dobře organizovaně dozadu,“ uvedl trenér Kolína Petr Pavlík. „Neratovice mě svojí kvalitou překvapily. My se tolik nedostali k naší hře. Soupeř nás přetlačil v soubojích,“ uznal.

S tím, že to na první utkání z neratovické strany nebylo vůbec špatné, souhlasil i předseda FK Vladimír Kaňka. Zápas ale nepřeceňuje: „Je potřeba neslavit a makat celou přípravu. Až další utkání ukáží, zda to nebyla náhoda,“ upozornil.

Na další přátelák proti béčku Bohemky si žlutomodří počkají dva týdny. V tom nadcházejícím je čekají čtyřdenní muka ve Studenci, tradičním místě zimního soustředění neratovických týmů.