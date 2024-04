/VIDEO/ Remízou na hřišti v tabulce výše postaveného soupeře odpověděli na předešlý osmigólový průplach od Kladna fotbalisté Brandýsa. V 23. kola divize B se rozešli smírně 1:1 na umělce pražského Újezdu. Utkání ovšem měli rozjeté na tři body.

Fotbalisté FK Brandýs (černobílé dresy) na domácí umělce prohráli ve 22. kole divize B s SK Kladno drtivě 0:8 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Naše klasika na jaře, jak my si dokážeme zkomplikovat zápas… Dostaneme se do vedení, domácí šli do deseti, co jsme chtěli víc,“ neskrýval po utkání smíšené pocity trenér Brandýsa Michal Voljanskij.

S týmem na konci prvního poločasu držel všechny trumfy. Doležal po dvou týdnech venku vykouzlil další gólovou parádu, když slalom domácí obranou zakončil i přesnou střelou. Ještě hůř bylo s domácími ve 33. minutě. Janků v šanci přidržel soupeře a musel předčasně do sprch.

Obrazem: Kadlecova show v Libiši. Pravá, levá, hattrick zhatil praporek

Pražané ale dokázali i v oslabení srovnat. Zadní řady černobílých nachytal propadnutý dlouhý pas zkraje druhého poločasu, Majerník si s napůl vyběhnutým Starečkem tváří v tvář poradil. Další změnu skóre už následné šance nepřinesly. Jen centimetry zachránily Brandýs po hlavičce, kterou Stareček tahal z čáry na břevno.

„První poločas z naší strany nebyl vůbec špatný,“ ohlédl se Voljanskij. Druhý poločas ovšem podle plánů rozhodně nebyl. „V kabině jsme si o přestávce řekli, jak budeme hrát, že potřebujeme ustát patnáct minut a my nepochopitelně obdržíme branku ve druhé minutě druhé půle. Domácí jsme tím dostali na koně a sebe pod tlak. Nakonec musíme být ještě rádi za bod,“ konstatoval trpce kouč Brandýsa.

Sestřih utkání:

Zdroj: Youtube

PODÍVEJTE SE: Fotogalerie a videa z podzimního utkání mezi Brandýsem a Újezdem (1:4):