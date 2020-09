Na souboj týmů, kterým start soutěže příliš nevyšel, byly zvědavy na čtyři stovky diváků. Zatímco domácí zkompletovali nevítaný hattrick tří zápasů bez bodu i vstřeleného gólu, hosté po až nečekaně jednoznačném průběhu svou černou sérii ukončili. V tabulce se tak rázem vyhoupli na jedenáctou příčku.

„I když nám to trvalo do čtvrtého kola, jsem rád za všechny lidi v klubu a nejvíce za hráče. Tentokrát k utkání přistoupili super a splnili, co jsme si v kabině předsevzali. Odměnou byly tři body,“ těšil se trenér Miroslav Jíra z první soutěžní výhry pod vlajkou Sokola.

Jediným, zato trojnásobným střelcem utkání se stal Tomáš Přibyl. Jednadvacetiletý krajní záložník nejdříve chladnokrevně mezi nohy padajícího gólmana zakončil akci, kterou sám rozjel. Ve druhém poločase jej ke snadné dorážce vyzval střídající Stibora. Tečku na nejpovedenější libišské představení v letošním roce napsal kličkou brankáři při samostatném uniku.

„Měl jsem s ním před zápasem individuální motivační pohovor. Jsem rád, že do puntíku splnil, co od něj vyžaduji, byl tahounem týmu a nezklamal mě. Doufám, že bude pokračovat, protože potenciál má,“ uvedl Jíra na adresu muže utkání. „Ale chci pochválit všechny kluky, jak to odmakali,“ přidal.

Vítězný debut v novém týmu zažili hned dva hráči. Celý zápas odchytal devatenáctiletý brankář Patrik Velek, který v týdnu přestoupil z Motorletu. Na lavičce pak utkání začínal Pavel Jína, bývalý stoper Neratovic a naposledy Mlékojed ve čtvrté třídě.

„Tímto ještě jednou děkuji Motorletu, že nám Patrika uvolnil. Jeho nasazení byl ode mě trochu risk, ale vyšel dokonale. Podržel nás a chytil několik gólů,“ komentoval trenér změnu na brankářské pozici.

Jako důležitý se podle něj ukázal i návrat Duška a také příchod Jíny. Ten v divizi naskočil po téměř čtyřech letech. „Nastoupil v závěru a pomohl nám přečkat závěrečný tlak domácích,“ uzavřel Miroslav Jíra. Libiš pro nadcházejících deset dní vymění za ženskou reprezentaci, s níž ho coby asistenta trenéra Rady čekají dvě kvalifikační utkání s Polskem.

Hlinsko – Libiš 0:3 (0:1)

Branky: 27., 66. a 89. Přibyl. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 43. Volf – 47. Majid, 64. Přibyl, 71. Stibora. Diváci: 420. Libiš: Velek – Danko (43. Tylšar), Macháček, Pešek, Beneš - Přibyl, Dušek, Zbořil, Majid (74. Ohryzek), Radler (74. Jína) - Brabec (62. Stibora).