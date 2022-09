V utkání jste všechny tři góly vsítil hlavou, to není až tak obvyklé. Jak se vám to povedlo?

Dva padly po standardní situaci, ten třetí byl přímo z rohu, jeden po vracečce do vápna a jeden čistě z protiútoku. Kluci mě tam výborně nacházeli. Vyloženě nacvičené to ale nebylo.

Když jste zvyšoval v nastaveném čase prvního poločasu na 4:2, napadlo vás, že byste ještě mohli odjet s porážkou?

To určitě ne. Už když jsme předtím vedli 3:0, se zdálo, že to máme téměř v kapse. Pak jsme je zbytečně nechali dát na 3:2. Poté, co jsme ještě do šatny přidali na 4:2, jsem si myslel, že je to úplně položí. Druhý poločas byl ale trochu kolaps.

Nedošlo z vaší strany při příznivém vývoji k podcenění soupeře, který byl v tabulce úplně dole?

Je to možné. Určitě jsme tam jeli s tím, že je to poslední tým a jestli se někde chceme chytit, tak je to tam. Když nám rychle napadaly ty tři góly, tak už jsme si mysleli, že to možná v kapse lehce je. I o poločase byla docela dobrá nálada.

Video: Sváteční výsledek Chlumína. První výhru otloukánka zdobilo i čisté konto

Domácí se pak asi chytili hlavně vaší neproměněnou penaltou, hnali je navíc diváci…

Není to jen o té neproměněné penaltě. Kdyby se proměnila, tak by už asi bylo po zápase. Diváci po ní každopádně ožili a atmosféra byla super. Na klukách z Vilémova bylo vidět, že tím chytli druhý dech.

Proč vám to po celkem dobrém vstupu do soutěže v posledních týdnech nejde? Kde je podle vás chyba?

Dáváme docela dost gólů (více než 16 vstřelily v soutěži jen tři týmy), ale strašně jich i dostáváme. Teď o víkendu to byly tři góly ze standardních situací, což jsou věci, které se dají víceméně nacvičit. Chybí nám asi celkově důraz při bránění, ať už od obránců, nebo útočníků.

Vy osobně máte na kontě šest gólů, což není po osmi kolech v novém týmu vůbec špatná bilance. Panuje u vás spokojenost alespoň po této stránce?

Po individuální stránce určitě spokojenost. Jak ale říkám, je tam ta hořká pachuť tím, že se nedaří týmu. Nacházíme se teď na sestupových příčkách. Určitě to budeme chtít vytáhnout.

Okresní fotbal: Borek už vládne sám. Dusno po porážce Romy, v akci i policie

Asi těžká otázka – jak na to?

Hodně složitá otázka. Přijde mi, že v posledních zápasech, ani nejsme horším týmem, před Vilémovem jsme třikrát v kuse prohráli jedna-dva. Je to frustrující.

Dáváte si jako útočník nějaký cíl, kolik gólů byste v sezoně chtěl vstřelit?

Začal jsem nad tím přemýšlet a probíral jsem to i s tátou. Říkal jsem, že takovou ideální metou by bylo dát alespoň těch patnáct za sezonu.

V divizní soutěži máte zatím okolo pětadvaceti startů, k tomu necelých devadesát minut v ČFL…

Minulý půlrok jsem byl na Motoroletu, kde jsem pendloval mezi áčkem a béčkem, takže jsem takové vytížení úplně neměl. Předtím jsem hlavně kvůli covidu odehrál za Mýto svůj první půlrok v mužích.

Z hattricku Jánského nebylo nic, Libiš ve druhém poločase zkolabovala

Jak vlastně došlo na angažmá v Libiši? Před Motorletem jste působil na západě Čech…

Pocházím z Plzně, ale v kvůli vysoké škole jsem nyní v Praze. Proti Libiši jsme na Motorletu hráli v zimní přípravě. Zápas se mi povedl a dal jsem hattrick. Táta, který se byl podívat, se dal do řeči s panem Havlem (Pavel - předseda Libiše), tomu jsem se zalíbil. I poté, co mi zkouška na Motorletu vyšla, byli v kontaktu celý půlrok. Zájem trval a v létě už jsme se domluvili.

Když odhlédneme od posledních výsledků, tak jste v Libiši spokojený?

Naprosto. V Libiši je výborná parta, s relativně mladým jádrem. Všichni jsme si sedli. Trenér je výborný, zázemí příjemné, lidi z vedení rovněž. Nemohu si stěžovat.

Zmínil jste studium na vysoké. Co z vás bude po jeho dokončení?

Studuji sportovní management na FTVS, takže doufejme, že třeba někde ve vedení, ideálně nějakého fotbalového klubu.

Takže sport i mimo hřiště?

Studoval jsem v Plzni osm let sportovní gympl. Sport mě drží odmalička. Živit se tím, by byl splněný sen.