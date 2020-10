Hlasující z řad fotbalové veřejnosti po každém hracím dnu hledají napříč celým Českem nejpohlednější góly v zápasech od třetí ligy po krajské přebory.

Rejmanova bomba prošla do užšího výběru čtyř vítězů týdenního hlasování spolu s podobným typem gólu od Davida Michny z FK Hodonín (divize D) a precizně zahranými přímými kopy v podání ex-ligového Tomáše Pilaře z FK Nejdek (karlovarský KP) a tuchlovického Šimona Procházky (středočeský KP).

Sedmadvacetiletý záložník modrožlutých posbíral více než polovinu všech hlasů. „Chtěl bych moc poděkovat tomu, kdo můj gól vybral, či poslal do soutěže, a také všem, kteří mi poslali hlas a podpořili mě,“ vzkázal autor vítězné trefy.

Jak ji sám viděl? „U takových gólů člověk opravdu nemíří. Prostě to tam padne, nebo je tomu malé i ragbyové háčko. Tohle ale nebyl ten případ. Jsem rád, že to tam spadlo,“ vrátil se k zápasu, do kterého po zranění naskočil až v průběhu druhého poločasu.

Střelecký kousek ocenil při vyhlašování ankety i bývalý prvoligový útočník a technik Petr Švancara. „Krásně to tam zahučelo. Marťasovi pochvala, že to takhle zkusil,“ rozebíral „Švancy“.

Rejmanovu následnou nabídku na posílení „jeho“ Zbrojovky Brno, krčící se s jediným bodem na dně prvoligové tabulky, ovšem smetl ze stolu. Na popíchnutí v podobě pochybností, jestli by dnes coby B-třídní hráč obstál při fyzických testech pro start v divizi, reagoval čerstvý ženáč Švancara dokonce vlastní výzvou.

„Čtu z toho mezi řádky, že jsem tlustý. Můžeme si dát za Lužánkami, kdo rychleji vyběhne kotel. Je tam asi sto padesát schodů. Čekám tě. Jinak samozřejmě gratuluji. Krásný gól,“ zvážněl na chvíli vyhlášený šprýmař.